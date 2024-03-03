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Збройні сили України знищили ще 1160 російських окупантів, — Генштаб

За добу Сили оборони знищили ще один ворожий бомбардувальник та 16 танків.

Збройні сили України знищили ще 1160 російських окупантів, — Генштаб
Фото: скрин відео

За добу Сили оборони знищили ще 1160 російських окупантів, 16 танків, 1 літак Су-34 та 35 артилерійських систем ворога.

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 416800 (+1160) осіб,
  • танків ‒ 6640 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12639 (+28) од,
  • артилерійських систем – 10188 (+35) од,
  • РСЗВ – 1003 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 696 (+0) од,
  • літаків – 347 (+1) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7843 (+14),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1915 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13332 (+65) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1620 (+3)

Дані уточнюються.

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