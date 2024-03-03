Збройні сили України знищили ще 1160 російських окупантів, — Генштаб

За добу Сили оборони знищили ще один ворожий бомбардувальник та 16 танків.

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За добу Сили оборони знищили ще 1160 російських окупантів, 16 танків, 1 літак Су-34 та 35 артилерійських систем ворога.

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 416800 (+1160) осіб,

танків ‒ 6640 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 12639 (+28) од,

артилерійських систем – 10188 (+35) од,

РСЗВ – 1003 (+0) од,

засоби ППО ‒ 696 (+0) од,

літаків – 347 (+1) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7843 (+14),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1915 (+0),

кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13332 (+65) од,

спеціальна техніка ‒ 1620 (+3)

Дані уточнюються.