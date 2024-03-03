Збройні сили України знищили ще 1160 російських окупантів, — Генштаб

За добу Сили оборони знищили ще 1160 російських окупантів, 16 танків, 1 літак Су-34 та 35 артилерійських систем ворога.
Про це ідеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 416800 (+1160) осіб,
- танків ‒ 6640 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12639 (+28) од,
- артилерійських систем – 10188 (+35) од,
- РСЗВ – 1003 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 696 (+0) од,
- літаків – 347 (+1) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7843 (+14),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1915 (+0),
- кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13332 (+65) од,
- спеціальна техніка ‒ 1620 (+3)
Дані уточнюються.