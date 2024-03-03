У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву

Зокрема, із них намагаються витягти інформацію щодо військових об’єктів та облаштування ділянки кордону з Україною.

Громадяни України, які незаконно перетнули кордон з самопроголошеною Придністровською молдавською республікою, вербуються представниками ФСБ РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що з таких українців намагаються витягти інформацію щодо військових об’єктів та облаштування ділянки кордону України з ПМР. Також їх схиляють до роботи у якості позаштатних співробітників та інформаторів на постійній основі, в іншому випадку погрожують повернути назад в Україну.

Центр нацспротиву закликає українців не відвідувати “республіку” незалежно від законності шляху прибуття.