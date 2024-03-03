Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Швеція в НАТО. Епоха нейтралітетів минула
Папа Римський назвав гендерну теорію "бридкою ідеологією"
Папа Римський назвав гендерну теорію "бридкою ідеологією"
Повітряні сили ЗСУ знищили ще один ворожий СУ-34 та 14 "Шахедів"
Повітряні сили ЗСУ знищили ще один ворожий СУ-34 та 14 "Шахедів"
Ворожий удар по Одесі: кількість загиблих зросла до 8, серед них 3-річний хлопчик та немовля (оновлено)
Ворожий удар по Одесі: кількість загиблих зросла до 8, серед них 3-річний хлопчик та немовля (оновлено)
Німеччина розслідує витік даних, у якому говорили про знищення Кримського мосту ракетами Taurus
Німеччина розслідує витік даних, у якому говорили про знищення Кримського мосту ракетами Taurus
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
Київрада погодила Кличку-молодшому початок землеустрою під будівництво в центрі Києва
В Одесі кількість жертв через нічну атаку зросла до восьми (оновлено)
В Одесі кількість жертв через нічну атаку зросла до восьми (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву

Зокрема, із них намагаються витягти інформацію щодо військових об’єктів та облаштування ділянки кордону з Україною.

У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
Фото: Центр нацспротиву

Громадяни України, які незаконно перетнули кордон з самопроголошеною Придністровською молдавською республікою, вербуються представниками ФСБ РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що з таких українців намагаються витягти інформацію щодо військових об’єктів та облаштування ділянки кордону України з ПМР. Також їх схиляють до роботи у якості позаштатних співробітників та інформаторів на постійній основі, в іншому випадку погрожують повернути назад в Україну.

Центр нацспротиву закликає українців не відвідувати “республіку” незалежно від законності шляху прибуття.

  • 28 лютого самопроголошене Придністров’я звернулося до Росії за “захистом”. Таке рішення ухвалили місцеві “депутати” Придністров'я на з'їзді 28 лютого. Водночас “депутати” не попросили про приєднання до РФ, як очікували деякі політики. 
  • Тим часом Європа обговорює ймовірну військову допомогу для Молдови на тлі подій у Придністров'ї. Питання щодо допомоги Молдови буде обговорюватися між деякими європейськими міністрами закордонних справ і оборони на зустрічі в Парижі.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies