У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву

Громадяни України, які незаконно перетнули кордон з самопроголошеною Придністровською молдавською республікою, вербуються представниками ФСБ РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що з таких українців намагаються витягти інформацію щодо військових об’єктів та облаштування ділянки кордону України з ПМР. Також їх схиляють до роботи у якості позаштатних співробітників та інформаторів на постійній основі, в іншому випадку погрожують повернути назад в Україну.
Центр нацспротиву закликає українців не відвідувати “республіку” незалежно від законності шляху прибуття.
- 28 лютого самопроголошене Придністров’я звернулося до Росії за “захистом”. Таке рішення ухвалили місцеві “депутати” Придністров'я на з'їзді 28 лютого. Водночас “депутати” не попросили про приєднання до РФ, як очікували деякі політики.
- Тим часом Європа обговорює ймовірну військову допомогу для Молдови на тлі подій у Придністров'ї. Питання щодо допомоги Молдови буде обговорюватися між деякими європейськими міністрами закордонних справ і оборони на зустрічі в Парижі.