Європа обговорює ймовірну військову допомогу для Молдови на тлі подій у Придністров'ї

Європейські держави почали активно обговорювати ймовірне посилення військової підтримки Молдови, оскільки вона стикається із "все більш агресивними дестабілізаційними зусиллями" з боку Росії.
Про це заявив заступник речника Міністерства закордонних справ Франції Крістоф Лемуан, пише Reuters.
"Молдова стикається з дедалі агресивнішими спробами дестабілізації. І за ситуацією в Придністров'ї тут стежать з великою увагою", – сказав він.
Також Лемуан повідомив, що це питання буде обговорюватися між деякими європейськими міністрами закордонних справ і оборони на зустрічі в Парижі найближчими днями, яка також зосередиться на посиленні підтримки України.
За словами європейських дипломатів, вона може відбутися 7 березня і була запланована після конференції по Україні, яку зібрав президент Франції Еммануель Макрон.
- 28 лютого місцеві “депутати” Придністров'я звернулися до РФ з проханням реалізувати заходи щодо захисту Придністров'я в умовах “посилення тиску Молдови”.