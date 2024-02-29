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Європа обговорює ймовірну військову допомогу для Молдови на тлі подій у Придністров'ї

Питання щодо допомоги Молдови буде обговорюватися між деякими європейськими міністрами закордонних справ і оборони на зустрічі в Парижі.

Європа обговорює ймовірну військову допомогу для Молдови на тлі подій у Придністров'ї
Фото: EPA/UPG

Європейські держави почали активно обговорювати ймовірне посилення військової підтримки Молдови, оскільки вона стикається із "все більш агресивними дестабілізаційними зусиллями" з боку Росії.

Про це заявив заступник речника Міністерства закордонних справ Франції Крістоф Лемуан, пише Reuters.

"Молдова стикається з дедалі агресивнішими спробами дестабілізації. І за ситуацією в Придністров'ї тут стежать з великою увагою", – сказав він.

Також Лемуан повідомив, що це питання буде обговорюватися між деякими європейськими міністрами закордонних справ і оборони на зустрічі в Парижі найближчими днями, яка також зосередиться на посиленні підтримки України.

За словами європейських дипломатів, вона може відбутися 7 березня і була запланована після конференції по Україні, яку зібрав президент Франції Еммануель Макрон. 

  • 28 лютого місцеві “депутати” Придністров'я звернулися до РФ з проханням реалізувати заходи щодо захисту Придністров'я в умовах “посилення тиску Молдови”.
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