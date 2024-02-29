Європа обговорює ймовірну військову допомогу для Молдови на тлі подій у Придністров'ї

Питання щодо допомоги Молдови буде обговорюватися між деякими європейськими міністрами закордонних справ і оборони на зустрічі в Парижі.

Європейські держави почали активно обговорювати ймовірне посилення військової підтримки Молдови, оскільки вона стикається із "все більш агресивними дестабілізаційними зусиллями" з боку Росії.

Про це заявив заступник речника Міністерства закордонних справ Франції Крістоф Лемуан, пише Reuters.

"Молдова стикається з дедалі агресивнішими спробами дестабілізації. І за ситуацією в Придністров'ї тут стежать з великою увагою", – сказав він.

Також Лемуан повідомив, що це питання буде обговорюватися між деякими європейськими міністрами закордонних справ і оборони на зустрічі в Парижі найближчими днями, яка також зосередиться на посиленні підтримки України.

За словами європейських дипломатів, вона може відбутися 7 березня і була запланована після конференції по Україні, яку зібрав президент Франції Еммануель Макрон.