Молдова продовжила на рік тимчасовий захист біженців із України

Уряд Молдови продовжив ще на рік тимчасовий захист біженців із України. Таким чином, українці зможуть перебувати у країні до 1 березня 2025 року.
Як йдеться у повідомленні уряду Молдови, "виконавча влада ухвалила рішення забезпечити стабільність і безпеку українцям, які знайшли притулок у нашій країні".
Українці з тимчасовим захистом матимуть право працювати на території Республіки Молдова і не потребуватимуть для цього отримання права на тимчасове проживання. Але для цього вони повинні зареєструватись у місцевому територіальному підрозділі Національного агентства зайнятості.
Заяву на отримання тимчасового захисту на рік можуть подати до 1 березня 2024 року українці, які вже перебувають у країні, а також громадяни України, які прибудуть у Молдову після цієї дати.
Зараз на території Молдови перебуває понад 116 тисяч переселенців з України.
Майже 39 тисяч пройшли попередню реєстрацію для отримання тимчасового захисту, понад 30 тисяч осіб вже отримали документи, що посвідчують особу.
- Також Сейм Польщі продовжив тимчасовий захист для українських біженців до кінця червня 2024 року.
- Уряд Словаччини продовжив термін дії тимчасового притулку (Dočasné útočisko) для українців, які через російську агресію вимушено переїхали до Словаччини, до 4 березня 2025.
- 25 січня 2024 року Болгарія продовжила тимчасовий захист для біженців з України на рік. Рішення ухвалили у зв'язку з директивою Єврокомісії щодо продовження терміну дії Директиви про тимчасовий захист.
- ЄС готовий продовжити заходи тимчасового захисту для українців після березня 2025 року. Європейські міністри погодилися із необхідністю гармонізувати законодавство у сфері тимчасового захисту для українців.
- Європейська комісія передбачила 4 млн євро для покращення доступу до медичних послуг українських біженців. Цей проєкт має покращити спроможність національних систем охорони здоров’я і доступ до медичних послуг українців з тимчасовим захистом у Польщі, Румунії, Болгарії, Угорщині, Чехії, Словаччині, Латвії, Литві, Естонії та Молдові.
- У Європі перебувають понад 4,1 млн українських шукачів притулку.