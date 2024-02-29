Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Сили спеціальних операцій повідомили про загибель воїнів 73-го морського центру
Українці ставляться негативно до шести країн світу, - опитування
Українці ставляться негативно до шести країн світу, - опитування
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
​Завершили розслідування щодо глави "Укрспецекспорту" і сина ексзступника глави РНБО
Росіє, де твої А-50?
Росіє, де твої А-50?
Праймеріз у Мічигані: Трамп далеко попереду, Байден зіткнувся з проблемою
Праймеріз у Мічигані: Трамп далеко попереду, Байден зіткнувся з проблемою
Відправлення військ в Україну: Макрон ізольований?
Відправлення військ в Україну: Макрон ізольований?
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
48% призовників не готові мобілізуватися, - дослідження
48% призовників не готові мобілізуватися, - дослідження
Війська НАТО в Україні: страшний сон Росії чи реальність?
Війська НАТО в Україні: страшний сон Росії чи реальність?
ГоловнаСвіт

Молдова продовжила на рік тимчасовий захист біженців із України

Влада країни продовжила українцям право притулку до 1 березня 2025 року.

Молдова продовжила на рік тимчасовий захист біженців із України
Фото: newsmaker.md

Уряд Молдови продовжив ще на рік тимчасовий захист біженців із України. Таким чином, українці зможуть перебувати у країні до 1 березня 2025 року.

Як йдеться у повідомленні уряду Молдови, "виконавча влада ухвалила рішення забезпечити стабільність і безпеку українцям, які знайшли притулок у нашій країні". 

Українці з тимчасовим захистом матимуть право працювати на території Республіки Молдова і не потребуватимуть для цього отримання права на тимчасове проживання. Але для цього вони повинні зареєструватись у місцевому територіальному підрозділі Національного агентства зайнятості.

Заяву на отримання тимчасового захисту на рік можуть подати до 1 березня 2024 року українці, які вже перебувають у країні, а також громадяни України, які прибудуть у Молдову після цієї дати. 

Зараз на території Молдови перебуває понад 116 тисяч переселенців з України. 

Майже 39 тисяч пройшли попередню реєстрацію для отримання тимчасового захисту, понад 30 тисяч осіб вже отримали документи, що посвідчують особу.

  • Також Сейм Польщі продовжив тимчасовий захист для українських біженців до кінця червня 2024 року.
  • Уряд Словаччини продовжив термін дії тимчасового притулку (Dočasné útočisko) для українців, які через російську агресію вимушено переїхали до Словаччини, до 4 березня 2025.
  • 25 січня 2024 року Болгарія продовжила тимчасовий захист для біженців з України на рік. Рішення ухвалили у зв'язку з директивою Єврокомісії щодо продовження терміну дії Директиви про тимчасовий захист.
  • ЄС готовий продовжити заходи тимчасового захисту для українців після березня 2025 року. Європейські міністри погодилися із необхідністю гармонізувати законодавство у сфері тимчасового захисту для українців. 
  • Європейська комісія передбачила 4 млн євро для покращення доступу до медичних послуг українських біженців. Цей проєкт має покращити спроможність національних систем охорони здоров’я і доступ до медичних послуг українців з тимчасовим захистом у Польщі, Румунії, Болгарії, Угорщині, Чехії, Словаччині, Латвії, Литві, Естонії та Молдові. 
  • У Європі перебувають понад 4,1 млн українських шукачів притулку.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies