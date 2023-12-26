У Буданова підтвердили, що Путін хоче "закінчити війну", але на умовах Росії
У Буданова підтвердили, що Путін хоче "закінчити війну", але на умовах Росії
Уряд сьогодні мав би внести до Ради законопроєкт про мобілізацію, - Арахамія
Уряд сьогодні мав би внести до Ради законопроєкт про мобілізацію, - Арахамія
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
ППО України і чорні дні російських ПКС
ППО України і чорні дні російських ПКС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про мобілізацію (оновлено)
Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про мобілізацію (оновлено)
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
ГоловнаСуспільствоВійна

Кількість українських біженців у Європі за рік зросла на 320 тисяч осіб

Найбільша кількість українців перебуває у НІмеччині.

Кількість українських біженців у Європі за рік зросла на 320 тисяч осіб
Фото: EPA/UPG

У Європі перебувають понад 4,1 млн українських шукачів притулку.

Про це повідомила директорка Агентства ЄС з питань притулку Ніна Грегорі виданням німецької медійної групи Funke, повідомляє Укрінформ.

За словами Ніни Грегорі, на кінець жовтня в ЄС було зареєстровано 4,16 млн українців, які користуються тимчасовим захистом. Це на 320 тис. осіб більше, ніж у січні цього року.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

На кінець жовтня у ФРН перебувало близько 1,17 млн українських біженців, у Польщі, яка була на другому місці, знаходились 957 тис. українців.

Грегорі зауважила, що українцям не потрібно подавати заяву на отримання притулку для отримання статусу захисту. Зокрема, в Німеччині українці відразу інтегруються в систему громадянських пільг, їм дозволяється негайно працювати та мати доступ до роботи служби зайнятості.

  • Президент Чехії Петр Павел підписав зміни до закону "lex Ukraine", який регулює статус українців, які знайшли прихисток від російського вторгнення. Закон передбачає також надання фінансової підтримки біженцям зі статусом тимчасового захисту під час їхнього повернення в Україну. Розмір цієї підтримки ще має встановити уряд Чехії.
  • Уряд Швеції вирішив, що додаткові категорії людей отримають тимчасовий захист у Швеції. Це стосується громадян України, які легально перебувають у Швеції, але ще не отримали жодного захисту.
  • Європейська комісія вирішила виділити понад 65 мільйонів євро Болгарії, Чехії, Польщі та Румунії, які надали прихисток українським біженцям від російської агресії.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies