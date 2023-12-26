Кількість українських біженців у Європі за рік зросла на 320 тисяч осіб

У Європі перебувають понад 4,1 млн українських шукачів притулку.
Про це повідомила директорка Агентства ЄС з питань притулку Ніна Грегорі виданням німецької медійної групи Funke, повідомляє Укрінформ.
За словами Ніни Грегорі, на кінець жовтня в ЄС було зареєстровано 4,16 млн українців, які користуються тимчасовим захистом. Це на 320 тис. осіб більше, ніж у січні цього року.
На кінець жовтня у ФРН перебувало близько 1,17 млн українських біженців, у Польщі, яка була на другому місці, знаходились 957 тис. українців.
Грегорі зауважила, що українцям не потрібно подавати заяву на отримання притулку для отримання статусу захисту. Зокрема, в Німеччині українці відразу інтегруються в систему громадянських пільг, їм дозволяється негайно працювати та мати доступ до роботи служби зайнятості.
- Президент Чехії Петр Павел підписав зміни до закону "lex Ukraine", який регулює статус українців, які знайшли прихисток від російського вторгнення. Закон передбачає також надання фінансової підтримки біженцям зі статусом тимчасового захисту під час їхнього повернення в Україну. Розмір цієї підтримки ще має встановити уряд Чехії.
- Уряд Швеції вирішив, що додаткові категорії людей отримають тимчасовий захист у Швеції. Це стосується громадян України, які легально перебувають у Швеції, але ще не отримали жодного захисту.
- Європейська комісія вирішила виділити понад 65 мільйонів євро Болгарії, Чехії, Польщі та Румунії, які надали прихисток українським біженцям від російської агресії.