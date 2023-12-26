Кількість українських біженців у Європі за рік зросла на 320 тисяч осіб

У Європі перебувають понад 4,1 млн українських шукачів притулку.

Про це повідомила директорка Агентства ЄС з питань притулку Ніна Грегорі виданням німецької медійної групи Funke, повідомляє Укрінформ.

За словами Ніни Грегорі, на кінець жовтня в ЄС було зареєстровано 4,16 млн українців, які користуються тимчасовим захистом. Це на 320 тис. осіб більше, ніж у січні цього року.

На кінець жовтня у ФРН перебувало близько 1,17 млн українських біженців, у Польщі, яка була на другому місці, знаходились 957 тис. українців.

Грегорі зауважила, що українцям не потрібно подавати заяву на отримання притулку для отримання статусу захисту. Зокрема, в Німеччині українці відразу інтегруються в систему громадянських пільг, їм дозволяється негайно працювати та мати доступ до роботи служби зайнятості.