Жителям прифронтових територій бажано виїхати на свята, - Гуменюк

Якщо жителі не можуть виїхати, їм не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Російська окупаційна армія може посилити обстріли під час свят.

Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк.

“Я хочу звернутися до всіх мешканців прифронтових територій серйозно поставитися до того, що ворог може активізувати свою бойову активність, посилити обстріли. Якщо є така можливість, то потрібно все ж таки виїхати і не зіпсувати собі свята та зберегти своє життя”, - зазначила Гуменюк.

Вона додала, що якщо жителі не можуть виїхати, їм не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Також Гуменюк підкреслила, що росіяни довгий час не використовують ракетоносії, але це може змінитись у святкові дні.

“Нікого не хочу лякати, але усвідомлювати цю небезпеку необхідно”, - сказала вона.