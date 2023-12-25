Військові розповіли, як розв'язують проблему з нестачею боєприпасів на фронті

Українським бійцям не вистачає на фронті боєприпасів 122 і 152 калібру.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в етері телемарафону назвав цю нестачу "відчутною".

Однак наші бійці знаходять вихід із цієї ситуації. За словами Штупуна, для цього збільшили застосування безпілотників, так званих FPV-дронів, і "дронів зі скидами".

Також українським підрозділам, за словами речника, не вистачає радянських снарядів, але "наразі працює артилерія 155-мм натівського зразка, вона набагато точніша і дозволяє виконувати ті завдання, які перед нами наразі стоять".

Що відомо про боєприпаси Україні від ЄС