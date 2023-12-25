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Військові розповіли, як розв'язують проблему з нестачею боєприпасів на фронті

Бракує боєприпасів 122 і 152 калібру.

Військові розповіли, як розв'язують проблему з нестачею боєприпасів на фронті
Фото ілюстративне
Фото: пресс-служба РНБО

Українським бійцям не вистачає на фронті боєприпасів 122 і 152 калібру.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в етері телемарафону назвав цю нестачу "відчутною".

Однак наші бійці знаходять вихід із цієї ситуації. За словами Штупуна, для цього збільшили застосування безпілотників, так званих FPV-дронів, і "дронів зі скидами". 

Також українським підрозділам, за словами речника, не вистачає радянських снарядів, але "наразі працює артилерія 155-мм натівського зразка, вона набагато точніша і дозволяє виконувати ті завдання, які перед нами наразі стоять". 

Що відомо про боєприпаси Україні від ЄС

  • Нещодавно стало відомо, що країни-члени ЄС замовили для України лише 60 тисяч артилерійських снарядів за запланованою схемою, яку розробили у березні та обіцяли допомогти доставити 1 мільйон боєприпасів в Україну до весни 2024 року. 
  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила минулого місяця, що Європа збільшить допомогу для України до 480 тисяч снарядів, а наступного року доведе здатність виробництва боєприпасів до рівня 1 мільйон снарядів на рік.
  • Також Європейський Союз поінформував держави-члени, що навряд чи виконає зобов'язання надати Україні мільйон боєприпасів до березня наступного року.
  • Однак цього місяця з'явилася інформація, що до кінця року Євросоюз таки має надати Україні пів мільйона боєприпасів, а у 2024-му поставить обіцяний мільйон.
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