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Росіяни не захопили Мар'їнку і мають чималі втрати біля Авдіївки, - речник Сил оборони Таврійського напрямку

Особовий склад ворог підтягує регулярно.

Росіяни не захопили Мар'їнку і мають чималі втрати біля Авдіївки, - речник Сил оборони Таврійського напрямку
Фото: тг-канал Цаплієнка

Росіяни не захопили Мар'їнку, бої за місто тривають.

Про це в етері телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Бої за Мар'їнку тривають. Наразі наші військовослужбовці перебувають в адміністративних кордонах Мар'їнки, але місто вщент знищене. Але говорити про повне захоплення Мар'їнки некоректно", - наголосив Штупун.

Так українські військові відреагували на фейкову заяву російського міноборони, яке повідомляло про начебто повне захоплення населеного пункту.

Щодо ситуації в Авдіївці, то там українські бійці стійко тримають оборону і завдають чималих втрат росіянам.

"Загроза завжди є - оточення, прориву. Але ми підтягуємо резерви, ми переформатовуємося, ми завдаємо ворогу втрат щодня. Він там втрачає 300-400 чоловік мертвими та пораненими і дуже багато військової техніки", - додав речник.

За його словами, росіяни підтягують резерви, зокрема, техніку. Але вона вже не тієї якості, яка була. Особовий склад ворог підтягує регулярно.

  • У ранковому зведення 25 грудня Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 5 атак.
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