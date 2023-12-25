​Проти помилуваних в'язнів-"вагнерівців", які воювали в Україні, у Росії відкрили кримінальні справи

За офіційними даними, у Росії цього року відкрили майже дві сотні нових кримінальних справ проти в'язнів. Йдеться про тих, яких завербувала на війну проти України ПВК "Вагнер" і які були за це помилувані, передає російське видання "Верстка".

За пів року ПВК завербувала не менш, ніж 50 тисяч ув'язнених. Із цієї кількості начебто 10 тисяч загинули, а 40 були помилувані й отримали свободу. Вони повернулися в РФ у січні 2023 року, й уже незабаром почали з'являтися повідомлення про їхні нові злочини.

Пропагандистські ЗМІ країни-агресора писали про резонансні убивства, зґвалтування, а також крадіжки, розбійні напади, вживання і продаж наркотиків, напади на представників російської влади тощо.

Деякі кримінальні справи налічують до восьми злочинів. Десятьох помилуваних "вагнерівців, наприклад, судять за двома або трьома кримінальними справами, а одного намагаються засудити відразу за шістьма. Найчастіше колишні злочинці знову опиняються на волі, отримавши штраф, обов'язкові або примусові роботи або умовний термін. Винятки здебільшого становлять випадки, коли злочини призводять до людських жертв. Хоча і ця умова діє не завжди.

При цьому очевидно, що реальна кількість злочинів помилуваних "вагнерівців набагато" більша. Силовики часто не повідомляють про участь злочинців у війні в Україні чи попередні судимості. А в опублікованих судових ухвалах можуть не писати про президентське помилування рецидивістів, лише вказуючи, що «не мають судимості», «юридично не засуджені» або вказують наявність невідомих державних нагород.