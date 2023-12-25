Це Різдво задає правильний настрій на весь наступний рік, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом.

"Різдвяний вечір під час війни. Наші воїни збили не лише майже 30 "шахедів" і кілька ракет, але й ще дві російські "сушки", – написав президент.

Він додав, що всього за тиждень у терористів мінус 5 літаків, тому це Різдво задає правильний настрій на весь наступний рік. Зокрема, за словами Зеленського, мова йде про можливості у переговорах із партнерами, зміцненні повітряного щита та захисту від російських терористів.

"Що сильніша буде наша ППО, то менше російських чортів буде і в нашому небі, і на нашій землі", – повідомив очільник України.

Також подякував всім, хто дбає про захист держави, витримує ворожі атаки й показує незламність.

Генштаб підтвердив збиття ще одного літака росіян. Це вже п'ятий за декілька днів, адже 22 грудня Повітряні сили на південному напрямку знищили три російські Су-34. 24 грудня повідомили про те, що захисники збили Су-34 на Маріупольському напрямку.