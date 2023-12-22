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Повітряні сили на південному напрямку знищили три російські Су-34

Винищувачі були знищені сьогодні опівдні.

Повітряні сили на південному напрямку знищили три російські Су-34
Ілюстративне фото: російський су-34
Фото: Telegram/СтратКом

Повітряні сили на південному напрямку знищили три російські Су-34.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук. 

“Сьогодні, опівдні, на Південному напрямку напрямку – мінус три російські винищувача-бомбардувальника Су-34”, – йдеться в повідомленні.

Інших подробиць генерал не надав. 

Су-34 — радянський/російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник. Сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км.

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