Винищувачі були знищені сьогодні опівдні.

Повітряні сили на південному напрямку знищили три російські Су-34.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

“Сьогодні, опівдні, на Південному напрямку напрямку – мінус три російські винищувача-бомбардувальника Су-34”, – йдеться в повідомленні.

Інших подробиць генерал не надав.

Су-34 — радянський/російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник. Сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км.