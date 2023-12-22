Окупанти планують завозити масовку з РФ для імітації проведення “виборів” у березні, – ЦНС

На окупованих Росією територіях України триває підготовка до проведення псевдовиборів президента.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
“Окупанти як й раніше, на фейкових волевиявленнях та “референдумі” залучать на дільниці “волонтерів” з рф. Молоді фанати нацистського режиму владіміра путіна будуть створювати масовку, працювати “спостерігачами” та допомагати організовувати вкидання бюлетенів”, – йдеться в повідомленні.
Попередньо, як повідомляє ЦНС, окупаційна адміністрація склала план кількості “волонтерів”. Допомагати проводити фарс будуть гастролери з “Юнармії”, “волонтери-медики” та “рух перших” – всі ці організації фінансуються Кремлем.
- Нещодавно керівники російського Центрвиборчкому отримали підозри у проведенні так званих “виборів” в окупованих регіонах України. Зокрема, підозру отримала голова центральної виборчої комісії РФ Елла Памфілова.
- Росіяни планують провести вибори президента РФ на окупованих українських територіях.Попередньо розглядається варіант з проведенням “виборів” на ТОТ 15-17 березня.
- Окупанти вже затвердили положення про вибори на тимчасово окупованих територіях. ЦВК Росії дозволила голосувати на тимчасово окупованих територіях без російських паспортів.
- Нещодавно Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки повідомило, що Росія перед виборами готує масові фальсифікації та залякування українців на окупованих територіях. Виборами на ТОТ країна-терорист намагатиметься виправдати збройну агресію.