Окупанти планують завозити масовку з РФ для імітації проведення “виборів” у березні, – ЦНС

Зокрема, завезена з Росії молодь буде працювати “спостерігачами” та допомагати організовувати вкидання бюлетенів.

Ілюстративне фото: під час ‘референдуму’ у Луганську, 24 вересня 2022 р.

На окупованих Росією територіях України триває підготовка до проведення псевдовиборів президента.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Окупанти як й раніше, на фейкових волевиявленнях та “референдумі” залучать на дільниці “волонтерів” з рф. Молоді фанати нацистського режиму владіміра путіна будуть створювати масовку, працювати “спостерігачами” та допомагати організовувати вкидання бюлетенів”, – йдеться в повідомленні.

Попередньо, як повідомляє ЦНС, окупаційна адміністрація склала план кількості “волонтерів”. Допомагати проводити фарс будуть гастролери з “Юнармії”, “волонтери-медики” та “рух перших” – всі ці організації фінансуються Кремлем.