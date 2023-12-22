СБУ ідентифікувала 3 російських солдатів, яких підозрюють у вбивстві фермера та грабежі цивільних під час окупації Харківщини

Під час окупації російські солдати масово викрадали і вбивали людей. Зокрема, вони вбили фермера за патріотичну позицію.

Служба безпеки та Національна поліція встановили особи ще трьох російських окупантів, які вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення на тимчасово захопленій території Харківщини.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Мова йде про двох військовослужбовців 7-го окремого мотострілецького полку збройних сил РФ Віталія Піддубного та Олексія Горбунова, а також Руслана Гончарова – військового з 202-го мотострілецького полку країни-агресора.

Навесні 2022 року вони брали участь у захопленні Куп’янського та Ізюмського районів області й проводили там каральні акції проти місцевих жителів. Під час таких «рейдів» рашисти масово викрадали і вбивали людей.

За даними слідства, у ході одного з таких «нальотів» на території Шевченківської громади Куп’янського району Піддубний застрелив з автомата місцевого фермера.

Намагаючись приховати злочин, фігурант разом з Горбуновим та Гончаровим розчленували тіло вбитого чоловіка, а потім спалили його.

Також зловмисники вдиралися до помешкань цивільних громадян і викрадали приватне майно, у тому числі автомобілі, побутову техніку та гроші.

У разі спротиву – рашисти погрожували вбивством малолітніх дітей.

Задокументовано, що у такий спосіб фігуранти відібрали 6 легкових та вантажних авто.

За наявними даними, награбоване майно загарбники намагались переправити за місцем проживання в Росії.

На підставі зібраних доказів усім трьом воєнним злочинцям заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Крім того, злочинні дії Піддубного додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності.