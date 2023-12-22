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Росіяни провели 11 штурмових дій у спробі витіснити захисників з плацдарму в Херсонській області

Речник Генштабу повідомив, що ворог отримав відсіч і з втратами відступив.

На Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Стійко тримають оборону, відбили 22 атаки окупантів східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки та Авдіївки і 13 атак у районах Первомайського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки, де захисники відбили 15 атак. Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили сім атак західніше Вербового та південніше Роботиного. Водночас на Мелітопольському напрямку захисники продовжують активними діями завдавати ворогу втрат.

"На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро Херсонської області", – сказав Ковальов.

Окупанти провели там 11 безуспішних штурмових дій. Ворог отримав відсіч і з втратами відступив.

На Куп'янському напрямку захисники відбили 19 атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському захисники відбили чотири атаки в районі Тернів. На Бахмутському відбили сім атак в районі Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. 

Протягом доби було 95 бойових зіткнень, ворог завдав ракетного і 61 авіаційного удару, здійснив 71 обстріл із реактивних систем залпового вогню. 

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