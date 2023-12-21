Головне за четвер, 21 грудня: атака "шахедів" на Київ, авіаудари по Торецьку, стрілянина в Празі

Унаслідок роботи ППО по збитих ворожих цілях в Солом’янському районі Києва, ймовірно, уламки влучили в житловий будинок.

Про це повідомив голова КМВА Сергій Попко. “Інформація уточнюється. Екстрені служби слідують на місце події”, - написав Попко.

Мер Києва Віталій Кличко також підтвердив цю інформацію, додавши, що виникла пожежа на верхніх поверхах будинку.

КМВА згодом оприлюднила фото з наслідками влучання уламків у житловий будинок.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 86 бойових зіткнень.

Із поліпшенням погодних умов противник наростив інтенсивність застосування оперативно-тактичної авіації та квадрокоптерів типу “FPV”. Ворог і далі проводить активні штурмові дії за підтримки бронетехніки. Збільшив кількість авіаударів та артилерійських обстрілів.

Ворог завдав 41 авіаційного удару та здійснив 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та 12 атак в районах Первомайського. Там ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 21 грудня – в нашій новині.

Сьогодні, 21 грудня, о 12:00 російська армія завдала двох авіаударів по місту Торецьк, що на Донеччині.

Як повідомили у Донецькій прокуратурі, зброя поцілила по об’єктах цивільної інфраструктури. Троє чоловіків 41, 42, 45 років від отриманих тілесних ушкоджень загинули.

Також п’ятеро працівників двох підприємств зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Потерпілих віком від 33 до 54 років доставили до лікарні.

Як пізніше повідомив міністр МВС Ігор Клименко, росіяни вдарили авіабомбами по шахтах Торецька. За інформацією міністра, дві бомби влучили по території однієї з шахт Торецька. Загинула одна людина, ще двоє дістали поранення. Підприємство знеструмлене. Під землею перебували 32 гірники, вони вже підняті на поверхню.

На територію іншої шахти влучили ще дві авіабомби. Двоє людей загинули, троє - поранені. Внаслідок ударів пошкоджені адміністративні будівлі та обладнання.

За інформацією ДСНС, станом на 18.00, за попередньою інформацією, загалом внаслідок атак поранені 6 людей та 3 людини загинули.

Донецька прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Ввечері 21 грудня росіяни атакували Запоріжжя, внаслідок атаки пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура, повідомив в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

“На цей час відомо, що внаслідок дії вибухової хвилі вилетіли вікна в закладі освіти, зруйновано три гаражі в одному із гаражних кооперативів та ще сім гаражів пошкоджено”, - написав Куртєв.

Він додав, що пошкодження отримала також лінія високовольтних електромереж.

На щастя, попередньо ніхто з людей не постраждав.

На місцях працюють усі відповідні служби.

Міністр оборони Рустем Умєров нібито заявив, що Україна має намір з наступного року призвати на військову службу чоловіків-українців, які перебувають за кордоном. Про це він розповів в інтерв'ю виданням Bild, Welt TV та Politico, повідомила DW.

Медіа написало, що українці віком від 25 до 60 років, які проживають у Німеччині та інших країнах, повинні будуть з'явитися на призовні пункти. Умєров начебто зазначив, що йдеться про запрошення з'явитися на призовні пункти, але водночас дав зрозуміти, що тим, хто ухилятиметься, загрожуватимуть санкції.

"Ми поки що обговорюємо, що має статися, якщо вони не з'являться добровільно", – зазначив міністр.

Згодом начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк у коментарі "Бабелю" пояснив, що Bild змістив акценти. За словами Павлюка, міністр загалом говорив журналістам про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська. Ніяких обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає.

Російські загарбники у тимчасово окупованому Мелітополі затримали трьох неповнолітніх. Їх звинуватили у співпраці з СБУ, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Пропагандисти поширюють "легенду": начебто хлопці організували декілька терактів. Передавали інформацію про переміщення ворожої техніки та базування військ. А ще начебто стежили за одним з колаборантів, аби закласти вибухівку у його під'їзді", — пише Федоров.

За легендою, ще два учасники "цієї групи" загинули під час вибуху саморобної вибухівки.

"Цинізм рашистів не знає меж. Не в змозі подолати спротив на тимчасово окупованих територіях, вони вже полонять дітей, які під тортурами швидше зізнаються у всьому, що скаже ворог. Маємо звільнити наших людей. Та не допустити знущання над нашими дітьми!" — додає мер Мелітополя.

У Карловому університеті Праги сталася стрілянина - у приміщенні філософського факультету студент відкрив вогонь, унаслідок чого загинули люди. Також є поранені, передало чеське інформагентство ČTK.

За попередніми даними, які оприлюднило видання Vinegret, у результаті сьогоднішньої атаки загинули 11 людей, серед яких і стрілець. Ще 24 отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед них є іноземці.

Згодом, за інформацією від джерел LB.ua, стало відомо, що кількість загиблих сягнула понад 15 осіб.

Студенти повідомляли журналістам, що людей під час стрілянини закривали у кабінетах або у бібліотеці, декого евакуйовували.

Свідки трагедії повідомили LB.ua, що нападник - 24-річний студент університету. Він спершу застрелив свого батька, а потім попрямував на філософський факультет. Звуки пострілів лунали здебільшого на кафедрі літературознавства.

Наразі інформацію про вбивство батька перевіряють. Відомо, що нападник мав дозвіл на декілька видів зброї.

Подробиці – в новині.

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