Російська армія обстріляла вісім громад Сумщини

Всього протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли Сумської області.

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Сьогодні, 21 грудня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Есманська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли Сумської області, було зафіксовано 86 вибухів.

Краснопільську громаду росіяни обстріляли з артилерії та мінометів.

По Середино-Будській, Юнаківській, Білопільській та Хотінській громадам росіяни завдали ударів з мінометів.

Великописарівську та Миропільську громади окупант обстріляли з СПГ.

А по Есманській громаді російські військові завдали обстрілів з артилерії та кулемету.