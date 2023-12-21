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ДСНС отримала від Кореї сертифікати на 10 машин механізованого розмінування та 100 пікапів

Всього Корея передала Україні 200 пікапів.

ДСНС отримала від Кореї сертифікати на 10 машин механізованого розмінування та 100 пікапів
Фото: Пресслужба ДСНС

Тимчасово виконуючий обов’язки голови ДСНС Володимир Демчук отримав від представників Кореї сертифікат на 100 автомобілів типу пікап SsangYong та 10 машин механізованого розмінування DOK-ING. 

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Техніка, що ми сьогодні отримали від партнерів, значно допоможе піротехнічним підрозділам оперативніше, а головне – безпечніше, обстежувати деокуповані землі та розміновувати українські населені пункти”, - зазначив Володимир Демчук.

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Корея передала ДСНС:

  • 200 автомобілів пікап SsangYong
  • 10 машин механізованого розмінування MV-4 та MV-10
  • 2 спеціальні аварійно-рятувальні автомобілі з маніпулятором 
  • автомобіль швидкої медичної допомоги
  • металодетектори 
  • піротехнічне обладнання та спорядження
  • металеві та надувні гумові човни
  • генератори.

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