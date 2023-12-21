Тимчасово виконуючий обов’язки голови ДСНС Володимир Демчук отримав від представників Кореї сертифікат на 100 автомобілів типу пікап SsangYong та 10 машин механізованого розмінування DOK-ING.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Техніка, що ми сьогодні отримали від партнерів, значно допоможе піротехнічним підрозділам оперативніше, а головне – безпечніше, обстежувати деокуповані землі та розміновувати українські населені пункти”, - зазначив Володимир Демчук.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Корея передала ДСНС: