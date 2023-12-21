Тимчасово виконуючий обов’язки голови ДСНС Володимир Демчук отримав від представників Кореї сертифікат на 100 автомобілів типу пікап SsangYong та 10 машин механізованого розмінування DOK-ING.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
“Техніка, що ми сьогодні отримали від партнерів, значно допоможе піротехнічним підрозділам оперативніше, а головне – безпечніше, обстежувати деокуповані землі та розміновувати українські населені пункти”, - зазначив Володимир Демчук.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Корея передала ДСНС:
- 200 автомобілів пікап SsangYong
- 10 машин механізованого розмінування MV-4 та MV-10
- 2 спеціальні аварійно-рятувальні автомобілі з маніпулятором
- автомобіль швидкої медичної допомоги
- металодетектори
- піротехнічне обладнання та спорядження
- металеві та надувні гумові човни
- генератори.