У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Міноборони роз'яснило слова Умєрова про мобілізацію і чоловіків за кордоном (доповнено)
Міноборони роз'яснило слова Умєрова про мобілізацію і чоловіків за кордоном (доповнено)
Суд заборонив Трампу йти у президенти США. Які наслідки?
Суд заборонив Трампу йти у президенти США. Які наслідки?
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського
Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
ГоловнаСуспільствоПодії

Прикордонники Буковини затримали пʼятьох порушників кордону

Ще один нелегал зміг втекти вглиб України, тривають його пошуки.

Прикордонники Буковини затримали пʼятьох порушників кордону
Фото: Пресслужба ДПСУ

Бійці Держприкордонслужби (ДПСУ) затримали на Буковині пʼятьох порушників кордону

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Чоловіки розробили план та поділились на дві групи, щоб непомітно нелегально перетнути кордон із Румунією.

 

Підписуйтесь на наш Google News

Прикордонники помітили нелегалів і почали їх переслідування. В результаті вони затримали чотирьох чоловіків, а ще два потрапили в обʼєктив фотопастки, одного вдалось затримати. 

Інший зміг втекти вглиб України, тривають його пошуки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies