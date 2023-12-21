Прикордонники Буковини затримали пʼятьох порушників кордону

Ще один нелегал зміг втекти вглиб України, тривають його пошуки.

Бійці Держприкордонслужби (ДПСУ) затримали на Буковині пʼятьох порушників кордону.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Чоловіки розробили план та поділились на дві групи, щоб непомітно нелегально перетнути кордон із Румунією.

Прикордонники помітили нелегалів і почали їх переслідування. В результаті вони затримали чотирьох чоловіків, а ще два потрапили в обʼєктив фотопастки, одного вдалось затримати.

Інший зміг втекти вглиб України, тривають його пошуки.