Прикордонники Буковини затримали пʼятьох порушників кордону

Бійці Держприкордонслужби (ДПСУ) затримали на Буковині пʼятьох порушників кордону.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Чоловіки розробили план та поділились на дві групи, щоб непомітно нелегально перетнути кордон із Румунією.
Прикордонники помітили нелегалів і почали їх переслідування. В результаті вони затримали чотирьох чоловіків, а ще два потрапили в обʼєктив фотопастки, одного вдалось затримати.
Інший зміг втекти вглиб України, тривають його пошуки.
- За даними ДПСУ, близько шести тисяч чоловіків призовного віку щодоби виїжджають за кордон, з них до 200 чоловіків за системою "Шлях".