У Торецьку троє чоловіків загинули від ворожого авіанальоту (оновлено)

Окупанти скинули на Торецькі шахти авіабомби. Загинули троє та поранено п’ять цивільних.

Сьогодні, 21 грудня о 12:00, російська армія завдала два авіаудари по місту Торецьк, що на Донеччині.

Як повідомили у Донецькій прокуратурі, зброя поцілила по об’єктах цивільної інфраструктури. Троє чоловіків 41, 42, 45 років від отриманих тілесних ушкоджень загинули.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Також п’ятеро працівників двох підприємств зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Потерпілих віком від 33 до 54 років доставили до лікарні.

Як пізніше повідомив міністр МВС Ігор Клименко, росіяни вдарили авіабомбами по шахтах Торецька. За інформацією міністра, дві бомби влучили по території однієї з шахт Торецька. Загинула одна людина, ще двоє дістали поранення. Підприємство знеструмлене. Під землею перебували 32 гірники, вони вже підняті на поверхню.

На територію іншої шахти влучили ще дві авіабомби. Двоє людей загинули, троє - поранені. Внаслідок ударів пошкоджені адміністративні будівлі та обладнання.

За інформацією ДСНС, станом на 18.00 за попередньою інформацією, усього внаслідок атак поранені 6 людей та 3 людини загинули.

Донецька прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Окупанти продовжують вбивати цивільних: