У Торецьку троє чоловіків загинули від ворожого авіанальоту (оновлено)

Сьогодні, 21 грудня о 12:00, російська армія завдала два авіаудари по місту Торецьк, що на Донеччині.
Як повідомили у Донецькій прокуратурі, зброя поцілила по об’єктах цивільної інфраструктури. Троє чоловіків 41, 42, 45 років від отриманих тілесних ушкоджень загинули.
Також п’ятеро працівників двох підприємств зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Потерпілих віком від 33 до 54 років доставили до лікарні.
Як пізніше повідомив міністр МВС Ігор Клименко, росіяни вдарили авіабомбами по шахтах Торецька. За інформацією міністра, дві бомби влучили по території однієї з шахт Торецька. Загинула одна людина, ще двоє дістали поранення. Підприємство знеструмлене. Під землею перебували 32 гірники, вони вже підняті на поверхню.
На територію іншої шахти влучили ще дві авіабомби. Двоє людей загинули, троє - поранені. Внаслідок ударів пошкоджені адміністративні будівлі та обладнання.
За інформацією ДСНС, станом на 18.00 за попередньою інформацією, усього внаслідок атак поранені 6 людей та 3 людини загинули.
Донецька прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Окупанти продовжують вбивати цивільних:
- Внаслідок обстрілу росіянами села Тягинка на Херсонщині загинула 54-річна жінка, яка йшла вулицею.
- Дві жінки загинули внаслідок обстрілу Куп’янська. Їм було 67 та 71 рік. Також поранення отримав 33-річний чоловік.
- Як повідомили у Міноборони, на деокупованих територіях від російських мін загинули і постраждали 877 цивільних.