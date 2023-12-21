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Внаслідок обстрілу росіянами села Тягинка на Херсонщині загинула жінка

Окупанти атакували населений пункт близько 11:30.

Внаслідок обстрілу росіянами села Тягинка на Херсонщині загинула жінка
Фото: Google Maps

Внаслідок обстрілу росіянами села Тягинка на Херсонщині загинула жінка. 

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

“російська армія вбила жительку Тягинки. Окупанти атакували населений пункт близько 11:30”, - повідомив Прокудін.

За його інформацією, під удар ворога потрапила 54-річна жінка, яка йшла вулицею. Вона отримала травми, несумісні з життям.

 

Нагадаємо, росіяни регулярно обстрілюють правобережжя Херсонщини після свого відступу у листопаді 2022 року. Зокрема, минулого тижня внаслідок обстрілу Тягинки поранення отримав 50-річний житель.

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