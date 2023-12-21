Понад сто дітей з окупованої Луганщини отруїлися під час “оздоровлення” в Тюмені, одна дитина померла

Понад сто дітей з окупованої Луганщини отруїлися під час “оздоровлення” в Тюмені.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Наразі діти перебувають в лікарні саратовської області. У більш ніж 30 зі 125 дітей підвищена температура тіла. Всіх їх оглядають, проводять аналізи та намагаються встановити діагноз. Луганські школярі ізольовані від інших.
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Місцева влада запевняє, що організує «гарячу лінію» з батьками. Тільки от зв’язку з багатьма немає, як зазначає Лисогор, через відсутність мобільного покриття у низці міст та сіл так званої «ЛНР».
“Ці діти поверталися з тюмені, куди їздили на оздоровлення. Не влітку, не до краснодарського краю, до прикладу, а до тюмені – у грудні. У звичайний дитячій табір. Як от нещодавно школярі з Сєвєродонецька подорожували до морозного пермського краю. Імунітет не витримав. Загартувати хлопців і дівчат не вийшло”, - написав Артем Лисогор.
- Український омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що політика РФ щодо українських дітей є складовою геноциду української нації та порушує Женевську конвенцію. Росіяни вбили понад 500 українських дітей, поранили більше тисячі.
- Також Лубінець повідомив, що майже 20 тисяч українських дітей вивезли до Росії. Якщо щодня повертати одну дитину з РФ до України, знадобиться 55 років.
- У грудні відбулось перше засідання Міжнародної коаліції держав з питань повернення депортованих українських дітей. Зеленський назвав депортацію українських дітей "чіткою геноцидною політикою Росії".