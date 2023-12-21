Понад сто дітей з окупованої Луганщини отруїлися під час “оздоровлення” в Тюмені, одна дитина померла

Понад сто дітей з окупованої Луганщини отруїлися під час “оздоровлення” в Тюмені.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Наразі діти перебувають в лікарні саратовської області. У більш ніж 30 зі 125 дітей підвищена температура тіла. Всіх їх оглядають, проводять аналізи та намагаються встановити діагноз. Луганські школярі ізольовані від інших.

12-річна луганчанка втратила свідомість ще в поїзді – врятувати її не змогли.

Місцева влада запевняє, що організує «гарячу лінію» з батьками. Тільки от зв’язку з багатьма немає, як зазначає Лисогор, через відсутність мобільного покриття у низці міст та сіл так званої «ЛНР».

“Ці діти поверталися з тюмені, куди їздили на оздоровлення. Не влітку, не до краснодарського краю, до прикладу, а до тюмені – у грудні. У звичайний дитячій табір. Як от нещодавно школярі з Сєвєродонецька подорожували до морозного пермського краю. Імунітет не витримав. Загартувати хлопців і дівчат не вийшло”, - написав Артем Лисогор.