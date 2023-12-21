Тюремні строки отримали ще 4 бойовики терористичних угруповань Донбасу

Суд призначив двом зрадникам 15 років тюрми, ще двом – 12 років позбавлення волі, враховуючи їхню співпрацю зі слідством.

Реальні терміни ув’язнення отримали ще четверо зрадників, що вступили до окупаційних угруповань РФ та воювали проти Сил оборони на східному фронті.

Про це повідомляє СБУ.

Трьох зловмисників українські захисники захопили у полон під час запеклих боїв на Донеччині восени цього року.

Одним із затриманих виявився ворожий розвідник, який здійснював приховане спостереження за оборонними позиціями ЗСУ під Авдіївкою.

Четвертого бойовика було затримано, а його командира знищено на Лисичанському напрямку. Тоді загарбники під прикриттям російської авіації спробували штурмувати Білогорівку на Луганщині.

За матеріалами СБУ суд призначив двом зрадникам 15 років тюрми, ще двом – 12 років позбавлення волі, враховуючи їхню співпрацю зі слідством.

Як встановило розслідування, всі четверо ворожих поплічників приєднались до окупаційних підрозділів Південного військового округу збройних сил Росії напередодні 24 лютого 2022 року.

Після «зарахування» до лав загарбників їм видали зброю, боєприпаси та формений одяг російського зразка. Потім зрадників відправили на полігони у тимчасово захоплених регіонах України для вогневої і тактичної підготовки у складі штурмових груп.

За даними слідства, двоє із зловмисників – мешканці захопленого міста Ровеньки на Луганщині, які «мобілізувалися» до окупаційних військ за «директивою» гауляйтера Пасічника.

У рядах загарбників вони намагалися захопити Харків, штурмували Соледар та Сєвєродонецьк, а потім атакували позиції ЗСУ в районі Білогорівки.

Третій засуджений – мешканець окупованого селища Новий Світ на Донеччині. Там він «записався» до «1-ї Слов’янської бригади» 1-го армійського корпусу країни-агресора.

З вересня цього року російські командири залучали бойовика до розвідувальних вилазок поблизу Красногорівки на Авдіївському напрямку.

Ще одним зловмисником виявився уродженець Донецька, який з 2014 по 2015 рік перебував у рядах підконтрольного москві «козачого союзу області війська донського».

На початку повномасштабного вторгнення рф він «призвався» до мотострілецького батальйону окупантів та воював у районі Комишувахи на Луганщині, а потім навчав «рекрутів» у Донецьку.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за чч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Злочинні дії одного із них додатково кваліфікували за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Раніше ще три бойовики, які штурмували позиції ЗСУ під Авдіївкою та Бахмутом, отримали тюремні строки. Українські захисники захопили зловмисників у полон під час жорстоких боїв під Авдіївкою та Бахмутом влітку цього року.