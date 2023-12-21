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Міноборони роз'яснило слова Умєрова про мобілізацію і чоловіків за кордоном (доповнено)

Ухилянтам загрожуватимуть санкції.

Міноборони роз'яснило слова Умєрова про мобілізацію і чоловіків за кордоном (доповнено)
Рустем Умєров
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна має намір з наступного року закликати із запасу на військову службу чоловіків-українців, які перебувають за кордоном. Про це він розповів в інтерв'ю виданням Bild, Welt TV та Politico, повідомляє DW.  

Медіа написало, що українці віком від 25 до 60 років, які проживають у Німеччині та інших країнах, повинні будуть з'явитися на призовні пункти. 

Умєров зазначив, що йдеться про запрошення з'явитися на призовні пункти, але водночас дав чітко зрозуміти, що тим, хто ухиляється, загрожуватимуть санкції. 

"Ми поки що обговорюємо, що має статися, якщо вони не з'являться добровільно", – зазначив міністр.

Доповнення. У коментарі "Бабелю" начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк пояснив, що Bild змістив акцент. За словами Павлюка, міністр загалом говорив журналістам про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська. Ніяких обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає.

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