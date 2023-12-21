Понад 30 атак за добу відбили захисники на Авдіївському напрямку

На Авдіївському напрямку захисники стримують ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Відбили 14 атак росіян в районах Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 22 атаки в районах Сєвєрного, Первомайського і Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Захисники відбили 10 атак, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

На Запорізькому захисники відбили шість атак західніше Вербового та південніше Роботиного. Водночас на Мелітопольскому напрямку захисники виснажують ворога.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи з розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро.

"Попри невдачі, російські загарбники не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із займаних позицій. Минулої доби російські окупанти вчинили понад 30 безуспішних штурмових дій. Ворог отримав гідну відсіч та із втратами відступив. Наші захисники ведуть контрабатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. На Куп'янському напрямку українські воїни відбили 16 атак ворога в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ", – сказав він.

На Лиманському напрямку відбили 13 атак ворога в районах Білогорівки Луганської області, східніше Тернів та Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку захисники відбили сім атак противника в районах в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

Загалом за добу було 99 бойових зіткнень, ворог завдав п'яти ракетних і 68 авіаударів.