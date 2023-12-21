Понад 30 атак за добу відбили захисники на Авдіївському напрямку

На Авдіївському напрямку захисники стримують ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Відбили 14 атак росіян в районах Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 22 атаки в районах Сєвєрного, Первомайського і Невельського Донецької області.
На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Захисники відбили 10 атак, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.
На Запорізькому захисники відбили шість атак західніше Вербового та південніше Роботиного. Водночас на Мелітопольскому напрямку захисники виснажують ворога.
На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи з розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро.
"Попри невдачі, російські загарбники не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із займаних позицій. Минулої доби російські окупанти вчинили понад 30 безуспішних штурмових дій. Ворог отримав гідну відсіч та із втратами відступив. Наші захисники ведуть контрабатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. На Куп'янському напрямку українські воїни відбили 16 атак ворога в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ", – сказав він.
На Лиманському напрямку відбили 13 атак ворога в районах Білогорівки Луганської області, східніше Тернів та Спірного Донецької області.
На Бахмутському напрямку захисники відбили сім атак противника в районах в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.
Загалом за добу було 99 бойових зіткнень, ворог завдав п'яти ракетних і 68 авіаударів.
- Президент Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції зроби декілька заяв щодо мобілізації. Зокрема щодо того, шо він не підпише мобілізацію жінок та знизить призовний вік лише за певних умов. Але мобілізація – це не покарання, пише Кирило Данильченко (Ронін) на LB.ua: "Волонтери й активісти не всесильні. Проти державної машини працює лише інша державна машина... Мобілізація жінок, молодшого віку, призов на підприємства ВПК, кампанії Ти« потрібен країні в Укроборонпромі» на кожній зупинці (ви десь бачили вакансії?) необхідні Україні для єдиного. Окрім того, що ми ведемо війну на виживання. Усі ж пам'ятають тортури в Херсоні, інтерв'ю Тайри, нашийники в Ізюмі, братські могили в Бучі, убитих дітей у Маріуполі? То ж не пропаганда, це було і є. Якщо вам цього недостатньо, я не знаю, чим тоді можна допомогти? Якщо зґвалтовані жінки й убиті діти недостатня мотивація для когось. Нам потрібна максимальна концентрація. Це єдина причина для мобілізації".