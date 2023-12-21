Армія РФ за добу випустила по Херсонщині 687 снарядів, четверо поранених

Окупанти поцілили в житлові квартали населених пунктів області і територію заводу в Херсоні.

Російські війська за минулу добу здійснили 131 обстріл Херсонської області, випустивши 687 снарядів.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"За минулу добу противник здійснив 131 обстріл, випустивши 687 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів", - написав він.

Росіяни поцілили в житлові квартали населених пунктів області; територію заводу в Херсоні.

Чотири людини дістали поранення.

Яка ситуація з обстрілами Херсонщини