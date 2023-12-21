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Армія РФ за добу випустила по Херсонщині 687 снарядів, четверо поранених

Окупанти поцілили в житлові квартали населених пунктів області і територію заводу в Херсоні.

Російські війська за минулу добу здійснили 131 обстріл Херсонської області, випустивши 687 снарядів.

Про це повідомив  начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"За минулу добу противник здійснив 131 обстріл, випустивши 687 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів", - написав він.

Росіяни поцілили в житлові квартали населених пунктів області; територію заводу в Херсоні.

Чотири людини дістали поранення.

Яка ситуація з обстрілами Херсонщини

  • Російська армія регулярно обстрілює правобережжя області після відступу на лівий берег Дніпра.
  • У листопаді в результаті серії успішних дій захисники України закріпилися на декількох плацдармах на лівому березі. Росіяни намагаються відтіснити ЗСУ із захоплених плацдармів і для цього перекидають в тил українських військових десантні групи.

    15 листопада начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк попросила дотримуватися "інформаційної тиші", аби потім відзвітували про "великі успіхи". Гуменюк зазначила, що на лінії від 3 до 8 кілометрів протягом узбережжя Херсонщини ЗСУ відтискають ворога, а лінія фронту – "досить рухлива".

  • 19 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни спробували вибити українські підрозділи з лівобережжя, здійснивши 8 спроб штурмових дій.

    20 грудня  протягом доби відбулось 89 бойових зіткнень. Ворог намагається вибити наші підрозділи з лівобережжя і здійснив 29 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та зазнав значних втрат.

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