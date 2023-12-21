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Внаслідок російського обстрілу Донеччини поранення отримала мирна мешканка

Жінці надали кваліфіковану медичну допомогу.

Внаслідок російського обстрілу Донеччини поранення отримала мирна мешканка
Ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

20 грудня армія РФ обстріляла Красногорівку у Донецькій області

Про це повідомила речниця прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва, передає Суспільне.

"Другий день поспіль російські війська з артилерії обстрілюють Красногорівку. Сьогодні зранку від атаки російських військових зазнала поранень 70-річна пенсіонерка", - розповіла речниця прокуратури.

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Вона додала, що жінці надали кваліфіковану медичну допомогу.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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