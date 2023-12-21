Внаслідок російського обстрілу Донеччини поранення отримала мирна мешканка

20 грудня армія РФ обстріляла Красногорівку у Донецькій області.

Про це повідомила речниця прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва, передає Суспільне.

"Другий день поспіль російські війська з артилерії обстрілюють Красногорівку. Сьогодні зранку від атаки російських військових зазнала поранень 70-річна пенсіонерка", - розповіла речниця прокуратури.

Вона додала, що жінці надали кваліфіковану медичну допомогу.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).