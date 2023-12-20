Російська армія за день обстріляла шість громад Сумщини

Всього протягом дня у області було зафіксовано 62 вибухи.

Сьогодні, 20 грудня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Шалигинська та Есманська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 62 вибухи.

Зокрема, по Есманській громаді окупанти вдарили з РСЗВ та мінометів

Білопільську громаду обстріляли з мінометів та артилерії, а Краснопільську - з мінометів та вдарили по ній FPV дронами.

Також Юнаківську та Шалигинську громади обстріляли з мінометів, а Хотінську - з артилерії.