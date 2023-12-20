Росіяни обстріляли на Донеччині пожежно-рятувальну частину

“Сьогодні ввечері російські війська обстріляли місто Торецьк. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон та внутрішнє оздоблення будівлі пожежно-рятувальної частини ДСНС”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомила пресслужба ДСНС .

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies