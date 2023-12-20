Росіяни обстріляли на Донеччині пожежно-рятувальну частину

Внаслідок обстрілу росіянами Торецька Донецької області пошкоджена пожежно-рятувальна частина.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
“Сьогодні ввечері російські війська обстріляли місто Торецьк. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон та внутрішнє оздоблення будівлі пожежно-рятувальної частини ДСНС”, - йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу постраждалих серед особового складу немає.
- У листопаді росіяни атакували ракетами Комишуваську громаду Запорізької області. Внаслідок обстрілів загинули двоє співробітників ДСНС, ще семеро людей отримали поранення.