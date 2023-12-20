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Росіяни обстріляли на Донеччині пожежно-рятувальну частину

Постраждалих серед особового складу немає.

Росіяни обстріляли на Донеччині пожежно-рятувальну частину
Фото: Пресслужба ДСНС

Внаслідок обстрілу росіянами Торецька Донецької області пошкоджена пожежно-рятувальна частина.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Сьогодні ввечері російські війська обстріляли місто Торецьк. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон та внутрішнє оздоблення будівлі пожежно-рятувальної частини ДСНС”, - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок обстрілу постраждалих серед особового складу немає.

  • У листопаді росіяни атакували ракетами Комишуваську громаду Запорізької області. Внаслідок обстрілів загинули двоє співробітників ДСНС, ще семеро людей отримали поранення.
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