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У Запорізькій області попрощалися з двома рятувальниками, які загинули під час ракетного обстрілу

Росіяни повторно обстріляли населений пункт, знаючи, що на місті влучань працюють працівники ДСНС.

У Запорізькій області попрощалися з двома рятувальниками, які загинули під час ракетного обстрілу
Фото: Юрій Малашко

У Запорізькій області відбулось прощання з рятувальниками Віталієм Накаряковим та Сергієм Дорогокуплею, які загинули під час повторного обстрілу.

"Віталію Накарякову був 31 рік. Його колезі та побратиму Сергію Дорогокуплі – 34. Здавалося б, все життя попереду. Аби не кляті ворожі ракети, що обірвали два молодих життя 15-го листопада. Підступні рашисти, завідомо знаючи, що на місці працюють рятувальники, повторно обстріляли населений пункт Запорізького району", – повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Віталій Накаряков – старший пожежник-рятувальник ДСНС родом із Енергодара, майстер-сержант служби цивільного захисту. Брав участь у захисті кордонів України в зоні АТО, нагороджений Нагрудним знаком "За відвагу в надзвичайній ситуації" навесні 2023 року. У чоловіка залишилися дружина та троє дітей

Сергій Дорогокупля – пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту. До окупації російськими військами Василівського району працював у пожежно-рятувальній частині смт Михайлівка. У чоловіка залишилися сестра та батьки.

За фактом загибелі рятувальників за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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