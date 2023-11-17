Укроборонпром заявив, що до кінця поточного року забезпечить Сили оборони сотнями нових безпілотників

АТ "Українська оборонна промисловість" заявило, що до кінця поточного року забезпечить Сили оборони сотнями нових безпілотників.

Про це повідомила пресслужба підприємства із посиланням на інтерв’ю голови Держспецзв'язку Юрія Щеголя інформаційній агенції Інтерфакс-Україна.

Дрони законтрактовані Держслужбою спеціального зв'язку та захисту інформації.

Укроборонпром зазначає, що буде ще більше різних і грізних “пташок” для Перемоги.

“Укроборонпром сьогодні працює і виробляє те, чого не виробляв ніколи раніше упродовж десятків років. Вони почали робити FPV-дрони, дрони високої дальності. Ми в них купуємо цю продукцію і постачаємо ЗСУ”, – зазначив Юрій Щиголь.

Нагадаємо, на початку листопада директор АТ "Української оборонної промисловості" Герман Сметанін заявив про успішне виробництво українських безпілотників-камікадзе, які здатні літати на 1000 км. Їх виготовляють спільно з іноземними партнерами.

Раніше віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що протягом року виробництво українських безпілотників зросло в понад 100 разів. За його словами, завдання Армії дронів на 2024 рік – наростити виробництво, щоб у кожної бригади й підрозділу було стабільне забезпечення БпЛА.