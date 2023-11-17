Санкції щодо експорту російської нафти не позбавляють Кремль доходів, − Bloomberg

Надходження до державної скарбниці РФ вже кілька місяців збільшуються.

Санкції Заходу щодо експорту російської нафти не позбавляють Кремль доходів для фінансування війни в Україні, а це означає, що обмеження не досягають однієї зі своїх основних цілей, пише Bloomberg.

Дані Міністерства фінансів Росії показують, що потік грошей до державної скарбниці РФ вже кілька місяців збільшується.

“Ці цифри змушують задуматися про те, чи доведеться країнам “Групи семи”, особливо США та Європі, діяти агресивніше, якщо вони справді хочуть позбавити Москву нафтодоларів”, − зазначає видання.

Ключовим інструментом санкцій було цінове обмеження, яке не дозволяло західним фірмам допомагати у транспортуванні російської нафти, якщо вона коштувала понад 60 доларів за барель. Але розслідування цього тижня показало, що у жовтні майже кожен морський вантаж перевищив цей поріг.

“Валові доходи від трьох основних податкових джерел нафтодоларів майже подвоїлися в період з квітня по жовтень, склавши минулого місяця понад 13 мільярдів доларів” – пише Bloomberg з посиланням на дані мінфіну.

Жовтневі прибутки перевищили прибутки за будь-який окремий місяць 2021 року − до того як вторгнення в Україну викликало безпрецедентну волатильність національного експорту.

“Навіть якщо відняти значні субсидії нафтопереробної промисловості країни, які у серпні та вересні підскочили до 2–3 мільярдів доларів, різке зростання очевидне”, − додає видання.

У жовтні російські нафтопереробні заводи не отримали субсидій на постачання палива на внутрішній ринок, що сприяло суттєвому стрибку чистих доходів Росії від нафти за місяць.

Представник Міністерства фінансів США заявив, що хоча перша фаза цінового обмеження була зосереджена на скороченні суми доходів, які Росія отримує від продажу нафти, друга фаза заходу буде зосереджена на збільшенні витрат, які РФ повинна платити, щоб підтримувати свій флот танкерів. Для цього міністерство почало застосовувати санкції до судноплавних компаній і суден, які перевозили нафту за завищеною ціною, і почало шукати способи збільшення витрат Росії на використання тіньового флоту.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ввели санкції щодо компаній і танкерів, які перевозили російську нафту. Обмеження застосували щодо трьох юридичних осіб і арештували три судна, які перевозили російську сиру нафту за ціною, що перевищує встановлену цінову стелю. У списку опинилися, зокрема, танкери "Казань", "Ліговський проспект" та NS Century.