Російські війська зазнають важких втрат під Авдіївкою, — британська розвідка

Росія продовжує нести особливо великі втрати в районі Авдіївки. Наразі важкі бої точаться на Куп'янській осі у Луганській області, навколо Авдіївки, на лівому березі Дніпра у Херсонській області, де українські війська створили плацдарм, — повідомляє Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

"Жодна сторона не досягла істотного прогресу, однак Росія продовжує нести особливо великі втрати в районі Авдіївки. Звіти очевидців свідчать про те, що невеликі літальні апарати без екіпажу та артилерія (особливо касетні снаряди) продовжують відігравати важливу роль у зриві атак обох сторін", йдеться у звіті британської розвідки.

Там зазначають, що з настанням зими на сході України майже немає перспектив серйозних змін на лінії фронту.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. Підрозділи морської піхоти разом з іншими складовими Сил оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра, там минулої доби відбили 12 атак ворога.