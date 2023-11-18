За добу Збройні сили України знищили ще 620 окупантів

Минулої доби Збройні сили знищили близько 620 окупантів та 7 ворожих танків. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 18.11.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 317380 (+620) осіб,

танків ‒ 5422 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 10141 (+9) од,

артилерійських систем – 7726 (+14) од,

РСЗВ – 896 (+1) од,

засоби ППО ‒ 586 (+1) од,

літаків – 323 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5726 (+17),

крилаті ракети ‒ 1563 (+0),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10091 (+14) од,

спеціальна техніка ‒1090 (+4).

Фото: Генштаб ЗСУ

Впродовж минулої доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень. Сили оборони відбили понад 70 ворожих атак на п'ятьох напрямках.