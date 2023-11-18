За добу Збройні сили України знищили ще 620 окупантів

Минулої доби Збройні сили знищили близько 620 окупантів та 7 ворожих танків. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 18.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 317380 (+620) осіб,
- танків ‒ 5422 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10141 (+9) од,
- артилерійських систем – 7726 (+14) од,
- РСЗВ – 896 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 586 (+1) од,
- літаків – 323 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5726 (+17),
- крилаті ракети ‒ 1563 (+0),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10091 (+14) од,
- спеціальна техніка ‒1090 (+4).
Впродовж минулої доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень. Сили оборони відбили понад 70 ворожих атак на п'ятьох напрямках.