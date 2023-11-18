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За добу Збройні сили України знищили ще 620 окупантів

Також металобрухтом стали 7 ворожих танків.

За добу Збройні сили України знищили ще 620 окупантів
Фото: Пресслужба 28 ОМБр

Минулої доби Збройні сили знищили близько 620 окупантів та 7 ворожих танків. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 18.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 317380 (+620) осіб,
  • танків ‒ 5422 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10141 (+9) од,
  • артилерійських систем – 7726 (+14) од,
  • РСЗВ – 896 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 586 (+1) од,
  • літаків – 323 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5726 (+17),
  • крилаті ракети ‒ 1563 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10091 (+14) од,
  • спеціальна техніка ‒1090 (+4).

Фото: Генштаб ЗСУ

Впродовж минулої доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень. Сили оборони відбили понад 70 ворожих атак на п'ятьох напрямках.

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