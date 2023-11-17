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Норвегія пообіцяла надати допомогу деокупованим населеним пунктам

Йдеться, зокрема, про надання ремонтних комплектів для відновлення житла та енергетичного обладнання.

Норвегія пообіцяла надати допомогу деокупованим населеним пунктам
Прапор Норвегії

Генеральний секретар Норвезької ради у справах біженців Ян Еґеланн запевнив, що організація продовжить надавати гуманітарну підтримку українцям, які постраждали від війни.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Норвегія пообіцяла надати деокупованим населеним пунктам ремонтні комплекти для відновлення житла, генератори, обладнання для обігріву, зарядні станції, павербанки та комп’ютерну техніку для навчання дітей онлайн. 

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Крім того, Норвезька рада у справах біженців планує облаштувати пункти обігріву й забезпечити ці території терміналами супутникового інтернету Starlink.

Також мешканцям звільнених населених пунктів та евакуйованим планується виплата разової грошової допомоги.

Нагадаємо, Норвегія виділяє 84 мільйони євро норвезьким організаціям, які допомагають українцям. Кошти будуть спрямовані на гуманітарну підтримку людей, які постраждали від обстрілів.

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