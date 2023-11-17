"Кібер спротив" показав списки росгвардійців, які знущалися над українцями під час окупації Куп'янська

Активісти "Кібер спротиву" зламали персональні дані підполковника Росгвардії Сергія калашнікова і оприлюднили список загарбників, які знущалися над українцями під час окупації Куп'янська Харківської області. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Підполковник Росгвардії Сергій Калашніков вирішив віддати Силам Оборони перелік воєнних злочинців, які вчиняли репресії проти українців, а також багато чого іншого", — йдеться у публікації.

Відомо, що активісти зламали електронну пошту заступника командира загону ОМОН "Пєрєсвєт" Росгвардії по Московській області РФ.

Так, у відкритий доступ було оприлюднено особисті документи російського офіцера, який в Україні керував російськими силовиками під час окупації деяких районів Харківської області.

У листуванні командира загону калашнікова він прохає спецпризначенцям подарувати бронежилети.

Зі зламаної пошти російського підполковника вдалося дізнатися:

технічну документацію нових комплексів проти БПЛА, які проходять випробування у Росгвардії;

перелік нагороджених окупантів за злочини проти українців під час окупації Куп'янська Харківської області у 2022 році;

інформацію про локації та умови утримання українців, які потрапили в полон.

"Ворог планує забезпечити всі підрозділи росгвардії цією технікою до кінця 2024 року. Проте завдяки Калашнікову тепер Сили Оборони можуть більш ефективно нищити колег підполковника", - йдеться у публікації.

У ЦНС звертають увагу, що російські окупанти нагороджують тих, хто за фактом "воює" проти мирних українців, та "в такий спосіб заохочують особовий склад й далі вчиняти злочини й репресувати мирне населення".

Ось такий відповідний список "передав" хакерам підполковник Росгвардії:

Гусіхін Сєргєй Міхайловіч;

Рєбєнок Міхаїл Сєргєєвіч;

Чєусов Даніїл Сєргєєвіч;

Філіппов Алєксєй Ніколаєвіч;

Осіпов Ігорь Дмітрієвіч;

Лісіцин Анатолій Сєргєєвіч;

Трошкін Алєксандр Євгеньевіч;

Тютюнов Павєл Алєксандровіч;

Козлов Гєоргій Алєксандровіч;

Куліков Константін Ігоревіч;

Новіков Дмітрій Алєксєєвіч;

Єгоров Алєксандр Владіміровіч;

Замураев Максім Алєксєєвіч;

Пахтусов Алєксєй Іванович;

Сєліванов Дмітрій Владіміровіч;

Іларіонов Іван Ігорєвіч;

Олісов Анатолій Владіміровіч;

Кузнецов Станіслав Сєргєєвіч;

Марков Алєксєй Алєксандровіч;

Ляшко Роман Ніколаєвіч;

Пуздров Ніколай Ніколаєвіч;

Гєрасімчук Сєргєй Алєксандровіч;

Янубаєв Андрєй Сємєновіч;

Шафоростов Алєксєй Сєргєєвіч;

Крайнєв Андрєй Андрєєвіч;

Мошевскій Боріс Владіміровіч;

Тєрєщеєнков Сєргєй Валєрєвіч;

Мєньшіков Сєргєй Владіміровіч;

Щепоткін Алєксєй Владіміровіч;

Бахвалов Віталій Алєксандровіч;

Абросімов Владімір Ніколаєвіч;

Пугін Максім Алєксандровіч;

Чєрняєв Андрєй Алєксєєвіч;

Бистров Олєг Алєксандровіч;

Проворов Андрєй Анатольєвіч;

Новіков Дмітрій Алєксєєвіч.

"Щоб ви розуміли, за що конкретно одержують росіяни відомчі та державні нагороди, то приклади з документів", — додають у ЦНС.

Підрозділ головного героя цього матеріалу відповідав за перевезення полонених українців до російських тюрем, де більшість з них наразі утримується. Завдяки підполковнику ми знаємо локації (зокрема у Ростові та Таганрозі) та умови утримання українських воїнів, й що саме головне – імена відповідальних за це.

Активісти вже розіслали катам останнє попередження:

Фото: нацспротив

Нагадаємо, 12 років тюрми отримав колаборант з “Харківського МВС РФ”, який брав участь у репресіях проти мешканців Куп’янська.