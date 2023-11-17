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​На війні загинув 23-річний хокеїст Олексій Логінов

На війні загинув 23-річний хокеїст Олексій Логінов

​На війні загинув 23-річний хокеїст Олексій Логінов

У боях за Україну загинув 23-річний український хокеїст Олексій Логінов.

Про це повідомив Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту.

Олексій почав грати в хокей у школі київського "Сокола", з яким у 2015 році став бронзовим призером чемпіонату України серед команд U-17. Згодом грав у "Крижинці", а у 2017 році дебютував за столичний клуб "Крижані Вовки". Згодом хлопець перейшов у "Білий Барс" із Білої Церкви. У 2018 році Олексій став чемпіоном України серед молоді.

Після початку повномасштабного вторгнення спортсмен вступив до лав ЗСУ.

Він загинув 8 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання.  25 листопада йому мало виповнитися 24 роки.

Нагадаємо, активісти спільноти "Книга пам’яті полеглих за Україну" опрацювали дані з відкритих джерел про загиблих українських воїнів від початку повномасштабного вторгнення Росії. Відповідно до цих підрахунків, на війні загинули щонайменше 30 тисяч українських захисників.

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