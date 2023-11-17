Військовий облік підлітків. Чи змінюється щось, коли виповнюється 17 років? Чи впливає на виїзд за кордон?
Військовий облік підлітків. Чи змінюється щось, коли виповнюється 17 років? Чи впливає на виїзд за кордон?
У Кропивницькому пролунав вибух
У Кропивницькому пролунав вибух
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
У Сенаті Польщі новий спікер. Розповідаємо, хто такий Шимон Головня
Екскомандувача 6-ї армії ВПС Росії знайшли мертвим у власному будинку, - росЗМІ
Екскомандувача 6-ї армії ВПС Росії знайшли мертвим у власному будинку, - росЗМІ
Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті
Залужний назвав главі генштабу США найгарячіші напрямки на фронті
Газ і нафта: чому Україна не зупиняє російського транзиту?
Газ і нафта: чому Україна не зупиняє російського транзиту?
ГоловнаСвіт

Литва спрямувала черговий пакет військової допомоги Україні

Для військових передали генератори та сухпайки.

Литва спрямувала черговий пакет військової допомоги Україні
Фото: Міноборони Литви, "Х"

У п'ятницю у Міноборони Литви заявили про надання чергового пакету військової допомоги Україні. Країна передала генератори та сухпайки для українських військових. Про це Міноборони Литви повідомили в мережі "Х".

"Литва твердо дотримуватиметься своїх зобов’язань щодо підтримки України і сьогодні передала нову партію військової допомоги Україні. Допомога електрогенераторами та польовими пайками сприятиме нагальній потребі України у підтримці на полі бою, особливо. в холодну пору року", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, Литва передала Україні установки ППО NASAMS і засоби для боротьби із дронамиТакож, у пакеті військової допомоги є боєприпаси для гранатометів, транспортні засоби та різноманітне обладнання, необхідне для зимового сезону.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies