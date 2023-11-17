Литва спрямувала черговий пакет військової допомоги Україні

У п'ятницю у Міноборони Литви заявили про надання чергового пакету військової допомоги Україні. Країна передала генератори та сухпайки для українських військових. Про це Міноборони Литви повідомили в мережі "Х".

"Литва твердо дотримуватиметься своїх зобов’язань щодо підтримки України і сьогодні передала нову партію військової допомоги Україні. Допомога електрогенераторами та польовими пайками сприятиме нагальній потребі України у підтримці на полі бою, особливо. в холодну пору року", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, Литва передала Україні установки ППО NASAMS і засоби для боротьби із дронамиТакож, у пакеті військової допомоги є боєприпаси для гранатометів, транспортні засоби та різноманітне обладнання, необхідне для зимового сезону.