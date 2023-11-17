Ердоган зіткнеться з жорсткою критикою Шольца через позицію щодо Ізраїлю, − Bloomberg

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган може очікувати на “різку критику” з боку канцлера Олафа Шольца з приводу його позиції щодо війни між Ізраїлем і ХАМАСом, пише Bloomberg з посиланням на високопосадовця Соціал-демократичної партії.

Ердоган та Шольц зустрінуться сьогодні у Берліні.

Президент Туреччини захистив ХАМАС, визнаний Європейським Союзом і США терористичною організацією, який прагне знищення Ізраїлю. Виступаючи перед членами панівної партії ПСР в Анкарі цього тижня, він назвав Ізраїль “терористичною державою”.

“Щодо ХАМАСу, тут немає спільної точки зору, і ми побачимо, якою мірою позиція Ердогана була тактичною чи реальною політичною переконаністю”, − заявив Нільс Шмід, представник фракції СДП у нижній палаті парламенту.

“Ми бачили подібні спалахи з боку Ердогана в минулому, і через деякий час він повернувся до дуже прагматичного підходу, нормалізуючи відносини з Ізраїлем. Але по суті це глибока розбіжність, і Ердоган зіткнеться з жорсткою критикою Шольца”, − сказав Шмід.

Пізніше в п'ятницю Ердоган має провести переговори з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, а потім зустрітися із Шольцем за вечерею у канцелярії. Два лідери обговорять, зокрема, вступ Швеції до НАТО, Україну та Чорноморська зернова ініціатива, Близький Схід та питання міграції. Шмід заявив, що малоймовірно, що Німеччина зніме своє вето на постачання Туреччині винищувачів Eurofighter як через сильну опозицію в парламенті в Берліні, так і проблему турецьких військових операцій проти Сирійських демократичних сил на півночі Сирії. Водночас може бути досягнута згода і з інших тем, таких як імміграція, де у двох країн “збігаються інтереси”, додав він.

Нагадаємо, Анкара відкликала свого посла з Ізраїлю через бойові дії у Газі. Ердоган заявив, що прем'єр країни Беньямін Нетаньягу “більше не той, з ким можна говорити”. Раніше Ізраїль відкликав дипломатів з Туреччини після мітингу, що відбувся в аеропорту Ататюрк, на підтримку Палестини, на якому Ердоган назвав ізраїльську владу "військовими злочинцями".