Ізраїль взяв під контроль опорний пункт “Ісламського джихаду”

ЦАХАЛ також провів операцію у школі, де переховувалися терористи ХАМАСу.

Війська Армії оборони Ізраїлю продовжували діяти в Секторі Гази всю ніч, завдаючи ударів винищувачами по чисельних терористичних цілях.

Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

Тель-Авів взяв під контроль опорний пункт командувача північного командного району “Ісламського джихаду”. Там розміщені офіси високопосадовців терористичної організації та стратегічний об'єкт виробництва зброї. Під час рейду війська виявили важкі ракети, БПЛА та додаткове озброєння.

Крім того, війська ЦАХАЛу провели операцію у школі, в якій переховувалися члени ХАМАСу. Військовослужбовці знищили терористів та виявили всередині школи велику кількість зброї.

Тель-Авів провів цілеспрямовані рейди у кількох районах анклаву, виявивши технологічне обладнання, схованки зі зброєю, зокрема автомати Калашнікова, вибухові пристрої, гранатомети, жилети, гранатомети та протитанкові ракетні установки.

Нагадаємо, з початку наземного наступу в Секторі Гази армія оборони Ізраїлю завдала близько 4 300 ударів по об'єктах ХАМАСу. Тель-Авів вдарив по сотні пускових пунктів протитанкових керованих ракет і близько 300 тунелях в Газі. Загалом було пошкоджено 3 000 об’єктів інфраструктури терористів.

7 жовтня ХАМАС напав на Ізраїль, внаслідок чого загинули близько 1 200 людей, а щонайменше 240 захопили у заручники. У відповідь Ізраїль завдав ударів по об’єктах терористів та почав наземну операцію на території анклаву. За інформацію палестинського МОЗу, яке контролює ХАМАС, внаслідок ударів Ізраїлю загинули 11 тисяч людей.