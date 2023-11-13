В ході наземного наступу ЦАХАЛ завдав понад 4 000 ударів по об’єктах ХАМАС

Було пошкоджено близько 3 000 об’єктів.

З початку наземного наступу в секторі Газа армія оборони Ізраїлю нанесла близько 4 300 ударів по об'єктах ХАМАС.

Про це пише Times of Israel із посиланням на заяву ЦАХАЛ, опубліковану в соцмережі Х.

Удари були нанесені наземними та військово-повітряними силами по сотні пускових пунктів протитанкових керованих ракет і близько 300 тунелях в Газі.

Загалом було пошкоджено 3 тис. об’єктів інфраструктури ХАМАСу, зокрема більш ніж 100 замінованих будівель та сотні командних центрів.

כוחות צה"ל ממשיכים להלחם ברצועת עזה. במסגרת הלחימה תקפו כלי טיס של חיל האוויר והכוחות הקרקעיים 4,300 תקיפות, מאות עמדות שיגור נ״ט, כ-300 פירי מנהרות, תקפו כ-3,000 תשתיות טרור מתוכן מעל למאה מבנים ממולכדים ומאות חמ"לים של ארגון הטרור חמאס ומטרות פיקוד ושליטה של ארגון הטרור pic.twitter.com/KSPQVXGzvm — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 13, 2023

Нагадаємо, ЦАХАЛ заявив про ліквідацію командира ХАМАСу, який тримав у заручниках майже тисячу жителів Гази в лікарні Рантісі та перешкоджав їм евакуюватися.

За ізраїльськими даними, станом на 9 листопада евакуаційним коридором скористалися 80 тис. охочих покинути північ Гази.