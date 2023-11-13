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В ході наземного наступу ЦАХАЛ завдав понад 4 000 ударів по об’єктах ХАМАС

Було пошкоджено близько 3 000 об’єктів.

В ході наземного наступу ЦАХАЛ завдав понад 4 000 ударів по об’єктах ХАМАС
Скріншот відео
Фото: ЦАХАЛ у сомережі Х

З початку наземного наступу в секторі Газа армія оборони Ізраїлю нанесла близько 4 300 ударів по об'єктах ХАМАС. 

Про це пише Times of Israel із посиланням на заяву ЦАХАЛ, опубліковану в соцмережі Х. 

Удари були нанесені наземними та військово-повітряними силами по сотні пускових пунктів протитанкових керованих ракет і близько 300 тунелях в Газі.

Загалом було пошкоджено 3 тис. об’єктів інфраструктури ХАМАСу, зокрема більш ніж 100 замінованих будівель та сотні командних центрів.

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Нагадаємо, ЦАХАЛ заявив про ліквідацію командира ХАМАСу, який тримав у заручниках майже тисячу жителів Гази в лікарні Рантісі та перешкоджав їм евакуюватися. 

За ізраїльськими даними, станом на 9 листопада евакуаційним коридором скористалися 80 тис. охочих покинути північ Гази.

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