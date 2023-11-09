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Північну частину Гази залишили 80 тисяч людей

На території Сектору Гази немає режиму припинення вогню. 

Північну частину Гази залишили 80 тисяч людей
Фото: EPA/UPG

За ізраїльськими даними, евакуаційним коридором скористалися вже 80 тис. бажаючих покинути північ Гази.

Про це повідомляє CNN.

Втім, наразі на території немає режиму припинення вогню. 

“Бої тривають, припинення вогню немає. Ми повторюємо – припинення вогню немає. Ми продовжуємо боротьбу”, - сказав контр-адмірал Даніель Хагарі.

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Він додав, що відвідав Газу у складі військового конвою і що евакуаційний коридор працює.

В свою чергу, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що припинення вогню може відбутися лише після звільнення всіх заручників ХАМАС.

Як раніше повідомлялось, ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектору Гази.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант підтвердив, що сили ЦАХАЛу перебувають у центрі міста Газа, як повідомлялось раніше і лідер ХАМАС оточений у своєму бункері. А винищувач армії оборони Ізраїлю вбив Мохсена Абу Зіну - голову відділу озброєнь та промисловості ХАМАСу. Терориста ліквідували у його департаменті.

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