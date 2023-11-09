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Ватикан дозволив трансгендерним людям приймати хрещення

Також їм дозволили бути свідками на вінчанні.

Ватикан дозволив трансгендерним людям приймати хрещення
Фото: EPA/UPG

Трансгендерні люди можуть приймати хрещення нарівні з цисгендерними вірянами. Для цього немає перешкод, якщо вони ведуть «життя згідно з вірою». Саме так роз'яснює Дикастерія доктрини віри, пише італійська агенція ANSA.

Крім того, у Ватикані дозволили трансгендерним людям бути свідками під час вінчання і хрещеними батьками. Винятком є ситуації, в яких існує ризик викликати публічний скандал чи дезорієнтацію у вірян.

«Транссексуал, який пройшов гормональне лікування та операцію зі зміни статі, може прийняти хрещення на тих же умовах, що й інші віруючі, якщо немає ситуацій, в яких існує ризик викликати публічний скандал або дезорієнтацію серед вірян. У випадку дітей або підлітків з транссексуальними проблемами, якщо вони добре підготовлені та бажають, вони можуть прийняти Хрещення», – йдеться у вказівці Ватикану.

Розʼяснення Дикастерії доктрини віри були подані як відповіді на запитання щодо участі представників ЛГБТК у таїнствах хрещення та вінчання, які влітку надіслав до Ватикану бразильський єпископ Хосе Неґрі.

Відповіді були надані за підписом очільника Дикастерії кардинала Віктора Мануеля Фернандеса та папи Франциска.

Але кардинал і папа дали недостатньо однозначну відповідь на запитання, чи гомосексуальна пара може хрестити свою дитину, в тому числі зачату в результаті сурогатного материнства. 

«Для того, щоб дитина була охрещена, повинна існувати обґрунтована надія, що вона буде вихована в католицькій релігії», — зазначають у роз'ясненні.

Очікується, що підсумкові документи будуть сформульовані та опубліковані не раніше 2025 року.

У жовтні у Ватикані засідав священний синод, на якому обговорювалися питання щодо становища жінок у церкві та ставлення церкви до ЛГБТ-спільноти. 

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