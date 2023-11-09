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Білий дім: Ізраїль погодився на щоденні чотиригодинні паузи, щоб жителі Гази могли евакуюватися

Люди зможуть скористатися двома гуманітарними коридорами.

Білий дім: Ізраїль погодився на щоденні чотиригодинні паузи, щоб жителі Гази могли евакуюватися
Джон Кірбі
Фото: Fox News

Ізраїль погодився призупинити свої операції в північній частині Сектора Гази на чотири години в день, починаючи з четверга, 9 листопада.

Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Reuters.

Такий крок Ізраїлю є першою ознакою перерви у бойових діях, які тривають понад місяць.

За словами Кірбі, ці паузи дозволять людям покинути Газу двома гуманітарними коридорами.

"Ізраїльтяни сказали нам, що упродовж паузи в цих районах не буде жодних військових операцій, і що цей процес починається сьогодні", - сказав Кірбі.

На такий крок Тель-Авів пішов після дискусій, які тривали останніми днями, зокрема, були переговори президента США Джо Байдена і прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. 

Водночас Ізраїль і Сполучені Штати заявляють, що повне припинення вогню піде на користь ХАМАСу.

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Нагадаємо, днями Тель-Авів заявив, що розгляне можливість “невеликих тактичних пауз” у бойових діях, щоб забезпечити постачання гуманітарної допомоги або вихід заручників із Сектору Гази.

Напередодні армія оборони Ізраїлю заявила, що ХАМАС втратив контроль над північною частиною Гази. Як відомо, ізраїльські сухопутні війська розділили Сектор на дві частини - північну і південну. 

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