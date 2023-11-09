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Під ворожий обстріл потрапило селище на Херсонщині. Постраждав чоловік

Постраждалий отримав численні поранення.

Під ворожий обстріл потрапило селище на Херсонщині. Постраждав чоловік
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Російські окупанти завдали ударів по селищі Янтарному Херсонської області. Там численних поранень зазнав місцевий мешканець. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"На Херсонщині після 17:00, російська армія вдарила по Янтарному Білозерської громади. Через обстріл постраждав 52-річний чоловік, який перебував на подвірʼї будинку", — йдеться у повідомленні.

У потерпілого діагностували поранення живота, рук та ніг. Його госпіталізували.

Нагадаємо, впродовж дня росіяни атакували Херсон, внаслідок ударів постраждали троє людей, руйнувань зазнала місцева церква. Також, окупанти атакували з дрона село Золота Балка. Там пошкоджено автівки та церква. 

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