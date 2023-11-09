Під ворожий обстріл потрапило селище на Херсонщині. Постраждав чоловік

Російські окупанти завдали ударів по селищі Янтарному Херсонської області. Там численних поранень зазнав місцевий мешканець. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"На Херсонщині після 17:00, російська армія вдарила по Янтарному Білозерської громади. Через обстріл постраждав 52-річний чоловік, який перебував на подвірʼї будинку", — йдеться у повідомленні.

У потерпілого діагностували поранення живота, рук та ніг. Його госпіталізували.

Нагадаємо, впродовж дня росіяни атакували Херсон, внаслідок ударів постраждали троє людей, руйнувань зазнала місцева церква. Також, окупанти атакували з дрона село Золота Балка. Там пошкоджено автівки та церква.