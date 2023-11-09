Нацрада внесла ще 16 медіасервісів, пов'язаних із РФ, до списку заборонених в Україні

Загалом у переліку вже 22 таких сервіси.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 9 листопада внесла 16 медіасервісів, пов'язаних із РФ, до списку заборонених в Україні.

Про це йдеться на сайті Нацради.

У список потрапили:

24ТВ (24TV);

Амедиатека (Amediateka);

Baskino;

Filmix;

HD REZKA;

KINOGO;

Kinokrad;

Kinotochka;

KinoZapas;

Kion;

Viju;

ГидОнлайн;

Лайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV);

Смотрёшка (Smotreshka);

Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain);

Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

"Підставами для такого рішення стали невідповідність структури власності цих суб’єктів і/або їх повна чи переважна спрямованість на територію та аудиторію держави-агресора", - пояснили в Нацраді.

Серед згаданих підстав:

для надання доступу до cервісу використовується доменне ім’я з Росії;

як мова інтерфейсу використовується за замовчуванням російська;

правила користування і політика аудіовізуальних медіасервісів на замовлення базуються на національному законодавстві РФ;

розміщена рекламна інформація спрямована на аудиторію держави-агресора;

пропонується доступ для перегляду іноземних лінійних медіа, поширення яких на території України обмежується відповідно до вимог статті 121 Закону «Про медіа»;

надається доступ на території України до програм, одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці тощо.

Тепер мають вжити необхідні заходи Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку; платформи цифрової дистрибуції мобільних застосунків; виробники телевізійних приймачів та кінцевих (термінальних) обладнань, що поставляються в Україну, а також Національний банк і міжнародні платіжні системи.

Загалом до переліку сервісів держави-агресора уже внесли 22 медіасервіси.

Нагадаємо, раніше Нацрада не внесла до списку іноземних каналів канали Viasat. Ця група компаній у структурі власності мала і має стосунки та фінансові зобов’язання з Росією.

До цього Нацрада з питань ТБ і радіомовлення анулювала ліцензії 15 компаніям олігарха Рината Ахметова.