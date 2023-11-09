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Міністри інфраструктури України і Польщі обговорили блокування кордону польськими протестувальниками

Наразі заблоковано з обох сторін понад 20 тисяч транспортних засобів.

Міністри інфраструктури України і Польщі обговорили блокування кордону польськими протестувальниками
Фото: Мінрозвитку громад і територій

Міністри інфраструктури України Олександр Кубраков і Польщі Анджей Адамчик обговорили блокування кордону польськими протестувальниками. 

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Наразі заблокованими з обох сторін є понад 20 тисяч транспортних засобів. У відомстві зазначили, що зазнає збитків економіка не лише України чи Польщі, а й інших держав, які не можуть перевозити товари та порушують свої договірні зобов’язання. 

Українська сторона заявила про готовність конструктивного діалогу для вирішення ситуації. 

"Разом з тим зазначимо, блокування кордону польськими протестувальниками порушує логістичні шляхи, що вже впливає як на економіку України, так і Європейського союзу. Ключове – жодні зміни чи скасування Угоди про лібералізацію не обговорюється", - зазначили в Мінінфраструктури.

Відомство заявило, що готове допомогти польським колегам вирішити ситуацію із блокування кордону, надати всі відповідні роз’яснення та провести зустрічі за потреби.

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Нагадаємо, польські перевізники блокують три пункти пропуску: Корчова – Краківець, Гребенне – Рава-Руська, Дорогуськ – Ягодин. Наразі офіційних вимог жоден представник української сторони не отримав.

Страйк почався 6 листопада. Польські перевізники анонсували його раніше і мають дозвіл на проведення аж до січня. Страйкарі перекрили шляхи до пунктів пропуску і обіцяли пропускати по вантажівці на годину та не перешкоджати гуманітарним вантажам. 

Посол України в Польщі Василь Зварич назвав початок страйку болючим ударом у спину.

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