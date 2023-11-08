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В аеропорту Варшави затримали українця, який намагався перевезти до Іспанії гранату та боєприпаси

Зброю виявили у ручній поклажі.

В аеропорту Варшави затримали українця, який намагався перевезти до Іспанії гранату та боєприпаси
Фото: укроп.org

У варшавському аеропорту "Модлен" польські прикордонники затримали 25-річного українця, який намагався перевезти до Іспанії світлошумову гранату та 15 боєприпасів. Заборонені речі чоловік зберігав у підручному багажі. Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі.

"7 листопада офіцери безпекові органи аеропорту "Варшава-Модлін" виявили 15 бойових патронів та світлошумову гранату в ручній поклажі 25-річного громадянина України. Чоловік не мав відповідних дозвільних документів на зберігання та вивезення боєприпасів, чим порушив ст. 263 § 2 Кримінального кодексу, тому його затримали, а потім допитали", – йдеться у повідомленні прикордонної служби.

Під час спілкування з прикордонниками українець пояснив, що їхав з України, а рюкзак із вмістом позичив у товариша, не підозрюючи, що всередині знаходяться небезпечні речі. 

Відомо, що затриманого доставили до окружної прокуратури м. Новий Двір Мазовецький для подальшого розгляду справи. 

Зберігання зброї або боєприпасів без відповідного дозволу карається позбавленням волі на строк від 6 місяців до 8 років.

На Херсонщині чорий зброяр хотів продавати "трофейну" зброю рашистів місцевому криміналітету. Серед вилученого – російська протитанкова зброя та сотні великокаліберних боєприпасів, у тому числі до автоматичної гармати та кулеметів.

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