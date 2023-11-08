Після відставки прем’єра Кошти Португалію очікують дострокові вибори

Португалія, можливо, рухається до дострокових виборів після відставки прем'єр-міністр Антоніу Кошти на тлі розслідування підозр у корупції, пов'язаної з літієвими та водневими проєктами.

Про це пише Bloomberg.

Президент Марсело Ребелу де Соза скликав на завтра засідання Державної ради, консультативного органу, з яким необхідно проконсультуватися перед розпуском парламенту, і відразу після цього він звернеться до країни.

Сьогодні зранку він мав зустрітися з політичними партіями у Лісабоні.

Незрозуміло, як скандал вплине на виборців. Розслідуванню, яке включало поліцейські рейди в урядові установи, передували розбіжності з приводу платежів в державній авіакомпанії TAP SA, які призвели до суспільного резонансу та відставки міністрів. Позиція уряду також похитнулася через зростання вартості життя та протести вчителів.

В опитуванні, проведеному наприкінці минулого місяця, соціалісти Кошти лідирували за підтримки майже 29%. Але СДП, правоцентристська партія, яка є найбільшою опозиційною групою в парламенті, відставала лише на 3,7 процентні пункти.

Коли парламент було розпущено наприкінці жовтня 2021 року, дострокове голосування відбулося приблизно через три місяці.

Зміна керівництва не обов'язково призведе до серйозних змін у економічній політиці. Хоча коефіцієнт боргу перевищує 100% ВВП, а спогади про боргову кризу єврозони – та фінансову допомогу Португалії – все ще відносно свіжі, бюджетна дисципліна, ймовірно, залишиться центральним елементом будь-якої адміністрації.

“Центристська партія, ймовірно, продовжить керувати країною в найближчому майбутньому, але сформувати новий уряд після виборів може виявитися непростим завданням”, − сказав Антоніо Баррозу, заступник директора з досліджень компанії Teneo, додавши, що дострокові вибори стануть найбільш вірогідним рішенням президента.