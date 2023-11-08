Держдепартамент прокоментував слова Зеленського про несвоєчасність проведення виборів

Державний департамент США прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про те, що зараз проведення виборів не на часі через війну. Речник Держдепу Ведан Патель наголосив: важливо пам'ятати, що Україна опинилася в такому становищі через те, що РФ продовжує проти неї вести повномасштабну незаконну війну.

Україна та її народ борються за виживання, нагадав речник на брифінгу. На його думку, важливо пам'ятати про те, що частина української території все ще окупована, а цивільна інфраструктура зазнає обстрілів щодня.

"У контексті виборів також важливо пам’ятати, що майже 20% території України окуповані, а десятки мільйонів її громадян переміщені через війну Росії, багато з них перебувають за межами країни як біженці. Крім того, Росія продовжує щоденні бомбардування цивільної інфраструктури по всій Україні. Ми також чітко заявили нашим українським партнерам про наше зобов’язання підтримувати не лише Україну в її боротьбі, але й про наше зобов’язання підтримувати обережний та конституційний підхід до підтримки міцності демократії у воєнний час", – сказав він.

Фото: US Department of State

Речник сказав, що питання виборів в Україні має вирішувати Україна.

Нагадаємо, днями міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Зеленський зважує плюси та мінуси проведення виборів президента навесні 2024 року.

Минулого місяця президент заявив, що він готовий балотуватися на виборах лише в тому випадку, якщо вони відбудуться під час війни.