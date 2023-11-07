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​Нідерланди відправили свої перші винищувачі F-16 до Румунії для навчання українських пілотів

Загалом країна передасть від 12 до 18 літаків.

​Нідерланди відправили свої перші винищувачі F-16 до Румунії для навчання українських пілотів
Фото: EPA/UPG

Нідерланди відправили перші винищувачі F-16 до Румунії для навчання українських пілотів, передає The Guardian.

Йдеться про п'ять літаків. За даними Міноборони Нідерландів, загалом країна має поставити від 12 до 16 винищувачів для використання у новому європейському навчальному центрі.

Крім того, країна також пообіцяла поставити Києву F-16 для використання в бою, поряд з аналогічними зобов'язаннями Данії, Норвегії та Бельгії.

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Нагадаємо, нещодавно у США розпочали навчання українських пілотів польотам на F-16. 

Міністри оборони України та Данії Рустем Умєров та Троельс Лунд Поульсен обговорили пришвидшення передачі винищувачів F-16.

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