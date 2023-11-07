​Нідерланди відправили свої перші винищувачі F-16 до Румунії для навчання українських пілотів

Нідерланди відправили перші винищувачі F-16 до Румунії для навчання українських пілотів, передає The Guardian.
Йдеться про п'ять літаків. За даними Міноборони Нідерландів, загалом країна має поставити від 12 до 16 винищувачів для використання у новому європейському навчальному центрі.
Five Dutch F-16s are departing for Fetești airbase in Romania today. The #F16 training centre to train pilots from both NATO countries and Ukraine will open soon.— Kajsa Ollongren (@DefensieMin) November 7, 2023
🇺🇦🇷🇴 pic.twitter.com/ltD2ZHayA0
Крім того, країна також пообіцяла поставити Києву F-16 для використання в бою, поряд з аналогічними зобов'язаннями Данії, Норвегії та Бельгії.
Нагадаємо, нещодавно у США розпочали навчання українських пілотів польотам на F-16.
Міністри оборони України та Данії Рустем Умєров та Троельс Лунд Поульсен обговорили пришвидшення передачі винищувачів F-16.