​Нідерланди відправили свої перші винищувачі F-16 до Румунії для навчання українських пілотів

Загалом країна передасть від 12 до 18 літаків.

Нідерланди відправили перші винищувачі F-16 до Румунії для навчання українських пілотів, передає The Guardian.

Йдеться про п'ять літаків. За даними Міноборони Нідерландів, загалом країна має поставити від 12 до 16 винищувачів для використання у новому європейському навчальному центрі.

Five Dutch F-16s are departing for Fetești airbase in Romania today. The #F16 training centre to train pilots from both NATO countries and Ukraine will open soon.



🇺🇦🇷🇴 pic.twitter.com/ltD2ZHayA0 — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) November 7, 2023

Крім того, країна також пообіцяла поставити Києву F-16 для використання в бою, поряд з аналогічними зобов'язаннями Данії, Норвегії та Бельгії.

Нагадаємо, нещодавно у США розпочали навчання українських пілотів польотам на F-16.

Міністри оборони України та Данії Рустем Умєров та Троельс Лунд Поульсен обговорили пришвидшення передачі винищувачів F-16.